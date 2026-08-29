Patro Eisden gaat shoppen in Duitsland

Patro Eisden boekte in zijn eerste twee wedstrijden drie op zes in de Challenger Pro League. De Limburgers willen opnieuw meestrijden om de promotie en halen om dat doel te bereiken een extra spits aan boord.

Patro Eisden strikt Jan Dahlke

Patro Eisden kondigt op zijn website de komst aan van Jan Dahlke. De Duitse spits van 28 jaar maakte de overstap van Hessen Kassel, een club uit de Duitse vierde klasse. Daar was hij in 32 wedstrijden goed voor 23 goals en 6 assists.

Tussen twee passages bij Hessen Kassel door speelde hij ook even voor SU 1º Dezembro in de Portugese derde klasse. In vier wedstrijden scoorde hij er één goal. Verder speelde Dahlke ook voor VfR Fehlheim, SV Sandhausen II, VfR Wormatia Worms, Preußen Münster en FC Carl Zeiss Jena.

Een indrukwekkende verschijning

Met zijn 1,95 meter is Dahlke een indrukwekkende verschijning en voegt hij fysieke présence toe aan de aanval van Patro. Dat combineert hij met een pak ervaring in de Duitse lagere klassen en een neus voor doelpunten.

“Jan is een nummer 9 met gestalte. We zijn overtuigd van zijn kwaliteiten", zegt coach Stijn Stijnen. "Willkommen in Eisden, Jan!", schrijft Patro nog. Het is niet duidelijk hoeveel Patro op tafel legt voor de aanvaller of voor hoeveel seizoenen Dahlke tekent.