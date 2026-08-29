Peter Vandenbempt kiest zijn favoriete collega: "De beste analist van het land"

Peter Vandenbempt draait als commentator en analist al jaren mee op het hoogste niveau. De geboren Leuvenaar liep in zijn rijkgevulde carrière al een pak collega's en voetballers tegen het lijf. Deze mede-analist steekt er voor hem met kop en schouders bovenuit.

Peter Vandenbempt kiest Gert Verheyen als fijnste collega

Vandenbempt mocht bij radiozender MNM aanschuiven in de podcast '22 Minuten Stomme Vragen'. Hij werd er onder meer gevraagd naar zijn spannendste match ooit, hoe iemand commentator wordt en of hij Cristiano Ronaldo of Lionel Messi verkiest (Messi).

Op de vraag wie zijn fijnste collega is, hoeft Vandenbempt niet lang na te denken. "Dan moet ik Gert Verheyen zeggen", klinkt het overtuigend. "We werken al 15 jaar samen op alle mogelijke platformen. Ik kende Gert al heel lang als voetballer, maar we hadden niet echt een persoonlijke band."

"Tot we voor de Champions League een keer samen naar Borussia Mönchengladbach trokken. We reden toen hopeloos verloren. Waze bestond nog niet en de GPS stuurde ons een Duitse wei in."

Verheyen is wel een veel betere fietser

Vandenbempt geeft aan dat ze het op alle vlakken goed met elkaar kunnen vinden. Voor Vandenbempt is er ook geen twijfel mogelijk: Verheyen is de beste analist van het land. De twee zijn ook goed bevriend, met als enige probleem dat Verheyen tegenwoordig een veel betere fietser is.



Vroeger kon Vandenbempt Verheyen er nog afrijden, maar de ex-voetballer is ondertussen uitgegroeid tot een "verdoken prof". De band van Vandenbempt en Verheyen gaat dus veel verder dan louter de commentaarcabine en de analistentafel.