UEFA opent onderzoek naar Rode Ster Belgrado na controversiële eerbetonen

Johan Walckiers
Johan Walckiers, voetbaljournalist
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UEFA opent onderzoek naar Rode Ster Belgrado na controversiële eerbetonen
Foto: © photonews
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Rode Ster Belgrado hangt een nieuwe Europese sanctie boven het hoofd. De UEFA is een disciplinaire procedure gestart tegen de Servische topclub nadat supporters tijdens de Europa League-wedstrijd tegen Viktoria Plzen eerbetonen brachten aan Ratko Mladic.

Mladic, die deze week overleed, is de voormalige Bosnisch-Servische generaal die in 2017 tot levenslang werd veroordeeld voor genocide, misdaden tegen de menselijkheid en oorlogsmisdaden.

De controverse ontstond tijdens de wedstrijd in Tsjechië. Supporters van Rode Ster ontrolden spandoeken met daarop een boodschap waarin Mladic werd geëerd als "generaal" en bedankt voor zijn daden. Ook zou zijn naam vanuit de tribunes zijn gescandeerd.

De timing maakte de situatie extra gevoelig. Mladic overleed donderdag op 84-jarige leeftijd in de gevangenis in Den Haag. Hij werd internationaal veroordeeld voor zijn rol in de oorlog in Bosnië en Herzegovina en werd onder meer verantwoordelijk gehouden voor de genocide van Srebrenica in 1995, waarbij ongeveer 8.000 Bosnische moslimmannen en -jongens werden vermoord.

UEFA treedt op

De Europese voetbalbond heeft inmiddels drie mogelijke overtredingen vastgesteld. Rode Ster wordt vervolgd voor racistisch en/of discriminerend gedrag, het verspreiden van een boodschap die niet geschikt is voor een sportevenement en wangedrag van de ploeg.

De zaak krijgt bovendien een extra dimensie omdat Rode Ster zelf beelden van de bewuste spandoeken via de officiële communicatiekanalen van de club verspreidde. Daardoor wordt de discussie niet uitsluitend beperkt tot het gedrag van individuele supporters.

Het Srebrenica Memorial Center heeft UEFA intussen gevraagd om streng op te treden. Volgens het herdenkingscentrum kan het incident niet simpelweg worden afgedaan als een actie van enkele fans wanneer de club zelf de beelden verspreidt.

Europese problemen stapelen zich op

Sportief was het Europese avontuur van Rode Ster overigens al in mineur geëindigd. De Servische kampioen verloor donderdag met liefst 5-1 bij Viktoria Plzen. Daardoor liep de club een plaats in de Europa League mis en moet ze dit seizoen verder in de Conference League.

Rode Ster is de succesvolste club uit Servië, met 37 landstitels en de Europese Beker van 1991 in de prijzenkast. De club dreigt nu echter opnieuw in het middelpunt van een Europese disciplinaire zaak te komen te staan.

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