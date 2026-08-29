Union haalt Argentijns toptalent en heeft tiende aanwinst beet

Union Saint-Gilloise staat op het punt om zijn tiende aanwinst van de zomer te presenteren. De Brusselse club heeft volgens Argentijnse bronnen een akkoord bereikt met Lanús over de transfer van Dylan Aquino. De 21-jarige Argentijnse flankaanvaller zou een contract voor vier seizoenen tekenen, met een optie om daar nog een jaar aan toe te voegen.

Lanús zou alle economische rechten op Aquino verkopen, maar wel een doorverkooppercentage van vijftien procent behouden. Daarmee kan de Argentijnse club in de toekomst nog meeprofiteren van een eventuele lucratieve transfer van zijn jeugdproduct.

Union haalt speler met groeiende reputatie

Aquino is een rechtsvoetige aanvaller die voornamelijk vanaf de linkerflank speelt. Van daaruit kan hij naar binnen komen en zijn snelheid en techniek combineren met een goede neus voor doelpunten. In Argentinië wordt hij gezien als een van de interessante jonge talenten van Lanús.

De aanvaller maakte in 2023 op amper zeventienjarige leeftijd zijn debuut voor de club. Sindsdien groeide hij steeds verder door en verzamelde hij al heel wat ervaring op het hoogste niveau in Argentinië. Zijn ontwikkeling werd de voorbije seizoenen dan ook nauwlettend gevolgd door verschillende clubs.

🚨[EXCLUSIVO] Lanús vendió a Dylan Aquino al Union Saint-Gilloise.

🤝@tribuna ⬇️https://t.co/tWtizlDTBe — César Luis Merlo (@CLMerlo) August 29, 2026

Zijn polyvalentie is daarbij een belangrijk wapen: hij kan op verschillende posities in de aanval uit de voeten en beschikt over de individuele kwaliteiten om in één-tegen-één-situaties het verschil te maken. Hij zal dus door de datamolen waar Union over beschikt gehaald zijn.





Ervaring op internationaal niveau

Aquino deed bovendien al ervaring op buiten de Argentijnse competitie. Hij maakte deel uit van de Lanús-ploeg die de Copa Sudamericana won. Daarmee heeft de jonge aanvaller al een internationale prijs op zijn palmares staan voordat hij de overstap naar Europa maakt.

Voor Union past zijn komst perfect binnen de transferstrategie van de club. De Brusselaars zoeken voortdurend naar jonge spelers met een aanzienlijk groeipotentieel, om hen vervolgens verder te ontwikkelen en op termijn eventueel met meerwaarde door te verkopen.

Als de transfer officieel wordt afgerond, wordt Aquino de tiende nieuwkomer van Union deze zomer.