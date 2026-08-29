Volledig nieuwe wending rond Malick Fofana: hij kan naar... Anderlecht-tegenstander

Malick Fofana kan deze zomer nog een verrassende transfer maken. De 21-jarige Belg staat nadrukkelijk in de belangstelling van verschillende clubs en nu heeft ook Sunderland zich voor de flankaanvaller van Olympique Lyon gemeld. De interesse van de Engelse promovendus komt er door een ander transferdossier dat maar niet van de grond komt.

Sunderland heeft een akkoord met Igor Paixao, maar geraakt voorlopig niet tot een overeenkomst met Olympique Marseille. De onderhandelingen tussen beide clubs verlopen moeizaam en daardoor kijkt de Engelse club naar alternatieven. Fofana is daarbij naar voren geschoven als een concrete optie.

Lyon moet nog verkopen

Voor Lyon kan de timing bijzonder interessant zijn. De Franse club zag een lucratieve deelname aan de Champions League aan zijn neus voorbijgaan na de uitschakeling tegen Fenerbahçe en moet daardoor financiële ruimte creëren. Fofana geldt momenteel als de belangrijkste transferwaarde binnen de selectie.

Sportief directeur Matthieu Louis-Jean bevestigde eerder al dat een vertrek van de Belg tot de mogelijkheden behoort. "We hebben een verkoop nodig en Malick is een mogelijkheid, maar vandaag is hij bij ons", klonk het. Tegelijk liet hij verstaan dat Lyon niet zomaar eender welk bod zal aanvaarden.

Fofana geniet ondertussen belangstelling uit verschillende landen. AS Roma heeft zich eveneens gemeld en ook Hull City zou een mondeling bod van 35 miljoen hebben ingediend. Sunderland, tegenstander van Anderlecht in de Europa League, komt daar nu dus bij.

Paixao kan deuren openen voor Fofana

Opvallend is dat Fofana mogelijk rechtstreeks profiteert van de moeizame onderhandelingen rond Paixao. Sunderland wil zijn aanval versterken en had de Braziliaan aanvankelijk als topdoelwit aangeduid. Omdat de gesprekken met Marseille vertragen, wil de club niet langer wachten en werd Fofana geactiveerd.



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Voor de voormalige speler van AA Gent kan dat een interessante piste zijn. Fofana heeft zich bij Lyon verder ontwikkeld en beschikt met zijn snelheid, techniek en dribbelvermogen over kwaliteiten die uitstekend passen bij het Engelse voetbal.

Of Sunderland uiteindelijk daadwerkelijk doorpakt, moet de komende dagen blijken. Eén ding lijkt wel duidelijk: Fofana is nog lang niet zeker dat hij volgende week nog bij Lyon speelt.