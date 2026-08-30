🎥 Ploegmaat Tielemans zorgt voor hét beeld van de week, tot in ... Ghanees parlement

Manchester United is niet al te denderend aan zijn avontuur in de Premier League begonnen. Op bezoek bij Hull City werd met 2-0 verloren. Harry Maguire speelde onbewust opnieuw een negatieve heldenrol. Al lag het probleem zeker en vast niet alleen aan hem.

Manchester United wilde er in het nieuwe seizoen meteen staan. Doelman Senne Lammens beleefde geen makkelijke dag op bezoek bij Hull City, maar hield zich als een van de weinigen nog staande bij de club uit Manchester.

Heel wat andere spelers – Youri Tielemans inclusief – beleefden geen leuk debuut. Het spel was ondermaats, de nederlaag alles bij elkaar terecht. En tijdens de wedstrijd viel bovendien een beeld op dat we misschien toch niet al te veel meer gaan zien in onze carrière.

Harry Maguire dekt zijn eigen ploegmaat

Bij een corner ging Harry Maguire namelijk … een ploegmaat van hem dekken. Hij hield hem hardhandig tegen, waardoor zijn ploegmaat niet kon verdedigen en Hull City dan maar prompt scoorde.

The Moment Harry Maguire stopped Mbuemo from defending the first goal. pic.twitter.com/zmDV1zwxmW — Geepee_CFC (@CfC_GP10) August 23, 2026

Ook Frank Boeckx had de wedstrijd gezien en reageerde achteraf bijzonder duidelijk bij de HLN Voetbalpodcast: “Heel Manchester United was niet goed en ook Youri Tielemans heeft zijn start gemist. Maar ik heb de beelden wel gezien van die wedstrijd en Harry Maguire die zijn eigen man staat te dekken is echt wel hét beeld van het weekend.”





Is Harry Maguire het helemaal kwijt bij Manchester United?

“Dat heb ik echt nog nooit gezien! Hij houdt hem ook vast. Oh my god, wat was dat. Hij is al een tijdje het noorden kwijt af en toe. Het is een top prof en ik ben niet tegen hem, maar dat was héél bijzonder.”

De beelden gingen ondertussen de wereld rond en leverden heel wat reacties op. Ondertussen is Harry Maguire zelfs al bekend tot in Ghana, waar hij als een boutade wordt gebruikt in het plaatselijke parlement om aan te duiden dat er iets enorm verkeerd loopt. Om maar te zeggen dat de speler toch wel naam maakt op zijn manier. Aan Tielemans, Maguire & co om zondagavond tegen Ipswich Town beter te doen.