'Daar is dan toch de transfer voor Fernandez-Pardo'
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Matias Fernandez-Pardo wil deze zomer nog vertrekken bij Lille. De 21-jarige Rode Duivel, die vorig seizoen indruk maakte en ondertussen zijn eerste selecties voor België én het WK 2026 achter de rug heeft, zet zijn club onder druk voor een transfer. Een Europese grootmacht mengt zich nu in de strijd om onze landgenoot.
'Daar is dan toch de transfer voor Fernandez-Pardo'
Matias Fernandez-Pardo is grof wild op de transfermarkt. Newcastle stond volgens transferspecialist Sacha Tavolieri dinsdag op het punt een bod uit te brengen van 60 miljoen euro, inclusief bonussen. Daarmee verhoogden de Magpies een eerder bod van 45 miljoen euro (inclusief bonussen).
Liverpool en diverse andere ploegen mengden zich in de strijd, terwijl ze het spel ook bij LOSC Lille hard begonnen te spelen door hem uit de selectie te weren tot het einde van de transfermercato. Nu lijkt er alsnog witte rook op komst met Newcastle United. Hoeveel miljoenen er uiteindelijk naar Noord-Frankrijk zullen stromen is nog niet geweten.
'Europese grootmacht mengt zich in strijd om Matias Fernandez-Pardo'
Matias Fernandez-Pardo is grof wild op de transfermarkt. Newcastle stond volgens transferspecialist Sacha Tavolieri dinsdag op het punt een bod uit te brengen van 60 miljoen euro, inclusief bonussen. Daarmee verhoogden de Magpies een eerder bod van 45 miljoen euro (inclusief bonussen).
Ook Liverpool lijkt zich nu te mengen in het dossier. Volgens transferexpert Ekrem Konur hebben The Reds al contact opgenomen met de speler. Fernandez-Pardo zou de vervanger kunnen worden van Cody Gakpo.
De Engelse topclub zou Fernandez-Pardo proberen te overtuigen om voor een avontuur op Anfield te kiezen. Ook Atlético Madrid, RB Leipzig en Arsenal werden al genoemd in het dossier, waardoor de strijd om de handtekening van de aanvaller steeds heviger wordt.
🚨 #Liverpool Liverpool approached Matias Fernandez-Pardo as Cody Gakpo’s replacement.— Ekrem KONUR (@Ekremkonur) August 29, 2026
📌 → Newcastle trying to sign Lille player.
📑 → Liverpool keen to convince Fernandez-Pardo. https://t.co/mM5q3DEqaO pic.twitter.com/YieX1YJnmL
Matias Fernandez-Pardo tot het einde van de zomermercato uit de selectie van LOSC gezet
Davide Ancelotti, trainer van LOSC, sprak donderdag tijdens een persconferentie over Matias Fernandez-Pardo, die op weg naar de uitgang lijkt. De trainer kondigde aan dat de 21-jarige Belgische speler tot het einde van de zomermercato niet meer met de groep van Lille zal meetrainen.
"Samen met de club hebben we beslist dat hij tot het einde van de mercato niet meer met de groep zal meetrainen. Deze situatie houdt verband met de transferperiode", verklaarde de Italiaanse coach volgens het lokale medium Le Petit Lillois. Moet de Rode Duivel zich zorgen maken?
'PL-club doet ultiem bod van 60 miljoen euro op Rode Duivel'
Newcastle staat op het punt een laatste bod uit te brengen bij LOSC voor de transfer van Matías Fernández-Pardo. Volgens transferspecialist Sacha Tavolieri zal de Engelse club 60 miljoen euro, inclusief bonussen, op tafel leggen. Het voorstel zou vandaag worden ingediend.
De Magpies zouden maandag volgens L’Équipe een eerste bod hebben uitgebracht van naar schatting 40 miljoen euro exclusief bonussen en 45 miljoen euro inclusief bonussen. Dat bod voldeed echter duidelijk niet aan de eisen van LOSC. Lille zou 70 miljoen euro vragen, maar het valt nog af te wachten of dit bod van 60 miljoen euro toch serieus in overweging wordt genomen.
'PL-club biedt meer dan 40 miljoen euro voor Rode Duivel'
Na Atlético Madrid en RB Leipzig zou nu ook Newcastle een bod hebben uitgebracht op Matías Fernández-Pardo van LOSC, zo meldt L'Équipe. The Magpies zouden een voorstel van 40 miljoen euro exclusief bonussen hebben gedaan, goed voor zo’n 45 miljoen euro inclusief bonussen.
De speler wil LOSC verlaten, ook al heeft Lille zich geplaatst voor de Champions League. Lille stelt zich echter een stuk minder resoluut op, want de club zou hem graag behouden. Het valt nog af te wachten voor welk bedrag Lille bereid zou zijn zijn speler, die nog tot juni 2029 onder contract ligt, te laten vertrekken.
Steeds meer kapers op de kust voor Rode Duivel
Het gaat steeds harder. Nadat Newcastle United zich heeft geroerd, is het nu ook de beurt aan ... Arsenal. The Gunners zouden ook tot veertig miljoen euro of meer willen bieden om er de Rode Duivel bij te gaan halen. Zo zou er na het vertrek van Trossard naar Turkije toch opnieuw een Belg het mooie weer komen maken.
LOSC Lille wil niet meewerken en zou tot zeventig miljoen euro willen om te kunnen spreken van een transfer van Fernandez-Pardo. Daardoor is nu al duidelijk dat hij een van de duurste Belgen ooit zal of kan worden.
Fernandez-Pardo moet blijven bij LOSC Lille
Zal Matías Fernández-Pardo deze zomer vertrekken bij LOSC? Dat is de grote vraag waarop we voorlopig nog geen antwoord hebben. Zijn ploeggenoot Olivier Giroud liet daarentegen geen enkele twijfel over bestaan tegenover de microfoon van Ligue 1+.
Olivier Giroud was te gast in de studio van de Franse zender en sprak over het vertrek van Ayyoub Bouaddi, die afscheid nam van de supporters voordat hij naar Manchester City trekt. De Franse doelpuntenmaker deed alsof hij niets wist over de transfer. Vervolgens noemde de journaliste de naam van Matías Fernández-Pardo, die eveneens op weg naar de uitgang zou zijn. Olivier Giroud reageerde meteen: "Nee, Matías blijft."
Wat een mooie beelden😍— L1+ (@ligue1plus) 23 augustus 2026
Ayyoub Bouaddi neemt afscheid van de supporters van @losclive en Olivier Giroud spreekt vol lof over de jonge speler. #SCOLOSC pic.twitter.com/l3lMT1efdw
Matias Fernandez-Pardo wil deze zomer nog vertrekken bij Lille. De 21-jarige Rode Duivel, die vorig seizoen indruk maakte en ondertussen zijn eerste selecties voor België én het WK 2026 achter de rug heeft, zet zijn club onder druk voor een transfer. Er is nu ook een officieel bod binnengelopen, zo klinkt het.
Matias Fernandez-Pardo wil deze zomer nog vertrekken bij Lille en is daarvoor stevig aan het uithalen achter de scherlen. Die houding leidt tot spanningen binnen de Franse club. Fernandez-Pardo ontbrak vorig weekend bijvoorbeeld op het wedstrijdblad voor de oefenpartij tegen Everton, hoewel hij fysiek volledig inzetbaar was.
"Er is geen enkel fysiek probleem. De speler was beschikbaar en reisde mee met de ploeg, maar besliste zelf om niet te spelen", reageerde coach Davide Ancelotti na afloop misnoegd. Fernandez-Pardo brak in België door bij AA Gent en wil nu snel een volgende stap zetten in zijn carrière. Lille-voorzitter Olivier Létang ziet echter geen reden om zomaar mee te werken aan een vertrek.
RB Leipzig klopt op de deur voor Rode Duivel Fernandez-Pardo
De aanvaller ligt nog tot 30 juni 2029 onder contract bij LOSC. Létang maakte eerder al duidelijk dat de speler niet zelf bepaalt wanneer hij de club verlaat. De Lille-voorzitter bleef daarbij bijzonder duidelijk: een contract is volgens hem geen eenzijdige afspraak.
De aanhoudende drang naar een transfer heeft Fernandez-Pardo naar verluidt ook niet populairder gemaakt bij de clubleiding, zijn ploegmaats en een deel van de aanhang. Lille lijkt dan ook alleen bereid om te praten bij een stevig bod.
RB Leipzig legt bod van 35 miljoen euro neer
Dat bod zou er nu zijn. Volgens transferjournalist Fabrizio Romano heeft RB Leipzig zondag een officieel voorstel ingediend voor Matias Fernandez-Pardo.
De Duitsers zouden een pakket van 35 miljoen euro, bonussen inbegrepen, op tafel hebben gelegd. De onderhandelingen met voorzitter Létang en de entourage van de Belgische international lopen nog, maar Leipzig heeft zijn interesse nu dus omgezet in concrete actie.
🚨🔴⚪️ EXCLUSIVE: RB Leipzig submit official bid to Lille for Matias Fernandez-Pardo.— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 23, 2026
Proposal worth €35m package add-ons included has been received by president Letang this morning, personally working on this deal.
Negotiations ongoing as Leipzig want Pardo. pic.twitter.com/tUXNJ4qPwC
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