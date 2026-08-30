Edward Still verbijt frustratie, maar geeft compliment aan weerbaar La Louvière

Opnieuw geen driepunter voor La Louvière. De Wolven bleven zaterdag thuis steken op 2-2 tegen KV Mechelen en blijven zo vruchteloos jagen op een eerste competitiezege. Edward Still was net als Elias Filet ontgoocheld, maar toch zagen ze beiden ook positieve zaken.

La Louvière wist de openingstreffer van KVM snel uit

La Louvière wilde na drie opeenvolgende nederlagen eindelijk proeven van een overwinning, maar KV Mechelen werkte niet mee. Van Brederode bracht de bezoekers al in de zesde minuut op voorsprong, maar Filet werkte die achterstand al snel weg: 1-1.

Isah zorgde net voor de rust voor dolle vreugde bij de thuisploeg met de 2-1. Die was echter van korte duur, want net na de koffie scoorde Ayodele al snel de gelijkmaker. KVM ging nog op zoek naar de zege, maar thuisdoelman Peano trad enkele keren gepast op. Het bleef zo 2-2, een uitslag waar beide ploegen niet echt mee opschieten.

Edward Still bleef achter met gemengde gevoelens

La Louvière-coach Edward Still zat achteraf met gemengde gevoelens. "Ik zag opnieuw heel goede dingen, maar de frustratie is er wel", wordt hij geciteerd door Sporza. "Het had belangrijk kunnen zijn om dat derde doelpunt te maken, om de match naar ons toe te trekken."

Toch weet Still dat La Louvière tevreden moet zijn met elk punt. Zeker na een achterstand. "Dat we de vroege achterstand omdraaien toont dat we karakter hebben. Dat doen we met een groep die nieuw is, met bijna 70 procent van de spelers die nieuw zijn."

Elias Filet ziet dat het wedstrijd per wedstrijd beter gaat

Doelpuntenmaker Elias Filet vond achteraf dat het wedstrijd per wedstrijd beter gaat bij La Louvière. Dat zorgt voor tevredenheid bij de Wolven, die volgens hem blij mochten zijn met het punt. Zeker omdat ze het in de tweede helft fysiek moeilijker kregen.





La Louvière zal het volgend weekend tegen STVV (uit) nog eens proberen. Daarna spelen de Henegouwers tegen KV Kortrijk (thuis), OH Leuven (uit) en Club Brugge (thuis).