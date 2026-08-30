'Gent gaat strijd aan met Feyenoord en Genk voor aanvaller'

KAA Gent heeft met Balikwisha alvast een aanvallende versterking in huis gehaald, maar het team zou nog verder op de ingeslagen weg willen gaan. Daartoe zijn ze ook uitgekomen bij Lenny Joseph, een aanvaller die ook nog op

KAA Gent zou wel wat zien in Lenny Joseph. Dat is een Frans-Haïtiaanse spits van Ferencvaros, die volgens transfergoeroe Sacha Tavolieri ook in de belangstelling staat van een aantal andere clubs in deze zomermercato. Zo zouden ook Genk en Feyenoord hem willen.

Genk probeerde de aanvaller tijdens de wintermercato al aan te trekken, maar een akkoord kwam er uiteindelijk niet. Toch lijkt de naam van de nog steeds hoog op het verlanglijstje te staan. Met Feyenoord toont ook Dévy Rigaux ondertussen interesse.

Genk én Gent willen er Lenny Joseph graag bij

Een aanvaller met fysieke kwaliteiten, groeimarge en ervaring op verschillende niveaus? Die zouden zowel Genk en Gent er graag bij hebben. Joseph, inmiddels 25 jaar, doorliep een opvallend parcours. De aanvaller genoot een deel van zijn opleiding bij Paris Saint-Germain, maar werkte zich nadien via Le Puy en Boulogne stap voor stap naar het profvoetbal. Zijn doorbraak volgde bij FC Metz, waar hij zowel in Ligue 1 als Ligue 2 ervaring opdeed.

Na zijn periode bij Metz trok hij naar Grenoble, waar hij zich verder ontwikkelde in de Franse tweede klasse. Zijn prestaties daar leverden hem begin 2025 een transfer op naar het Hongaarse Ferencváros, een club die jaarlijks meestrijdt voor de landstitel en regelmatig Europees voetbal speelt.

Sterk seizoen bij Ferencváros

Het voorbije seizoen kwam Joseph uit voor Ferencváros. Joseph ligt nog tot medio 2028 onder contract bij Ferencváros, waardoor de Hongaarse topclub stevig aan de onderhandelingstafel zit. Volgens Transfermarkt bedraagt zijn marktwaarde momenteel ongeveer twee miljoen euro, al kan een transfersom door de interesse van meerdere clubs nog hoger uitvallen.





Voor Genk en Gent wordt het dus afwachten of het deze keer wel kan doorpakken. Temeer ook Feyenoord dus met miljoenen kan gaan zwaaien en op die manier de deal kan gaan kapen voor de neus van de Belgische teams.