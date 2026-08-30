Het blijft maar duren: alweer slecht nieuws voor Julien Duranville

Brandon Morren
Brandon Morren, voetbaljournalist
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Het blijft maar duren: alweer slecht nieuws voor Julien Duranville
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Julien Duranville blijft ook bij Lyon voorlopig zoeken naar continuïteit. De 20-jarige Belg kwam dit seizoen amper in actie en moest de voorbije twee wedstrijden opnieuw missen. Nieuwe fysieke hinder zorgt zo voor extra vertraging in een carrière die al vaker door blessures werd afgeremd.

Julien Duranville moest opnieuw vanop afstand toekijken. De Belg ontbrak bij Lyon tijdens het 1-1-gelijkspel tegen Le Havre. Enkele dagen eerder had hij door spiervermoeidheid ook al de Champions League-barrage tegen Fenerbahçe gemist. Twee opeenvolgende afwezigheden remmen zijn seizoensstart verder af.

De speeltijd van Duranville blijft voorlopig bijzonder beperkt. Hij kwam dit seizoen nog maar twee keer in actie voor Lyon: vijf minuten tegen Sparta Praag in de Champions League-kwalificaties en een basisplaats in de Ligue 1 tegen Toulouse. Sinds die wedstrijd verscheen de jonge flankaanvaller niet meer op het veld.

Opnieuw een moeilijke periode voor Duranville

Helaas is dit geen nieuw verhaal voor het voormalige talent uit Neerpede. Ook vorig seizoen werd sterk verstoord door fysieke problemen. Duranville bracht een groot deel van de eerste seizoenshelft door tussen de ziekenboeg en het tweede elftal en slaagde er daardoor niet in om zich echt vast te spelen bij de profs.

Nauwelijks wedstrijden bij Borussia Dortmund

Blessures achtervolgen Duranville al meerdere jaren. Tijdens zijn drie seizoenen in Duitsland kwam hij voor Borussia Dortmund maar 27 keer in actie. Daarin was hij goed voor één doelpunt en één assist. Dat is bijzonder weinig voor een speler die lange tijd als een van de grootste Belgische talenten van zijn generatie werd beschouwd.

Lyon zal voorzichtig moeten omgaan met zijn terugkeer

Duranville is nog altijd maar 20 jaar, waardoor het veel te vroeg is om grote conclusies te trekken over het verdere verloop van zijn carrière. Toch beginnen zijn herhaalde afwezigheden vragen op te roepen over zijn fysieke belastbaarheid.

Voor Lyon wordt het daarom belangrijk om zijn terugkeer zorgvuldig te begeleiden. De Franse club zal hem opnieuw ritme moeten laten opdoen zonder onnodige risico’s te nemen.

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