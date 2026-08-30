'Knaltransfer Fernandez-Pardo plots in stroomversnelling dankzij oude bekende'

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Matias Fernandez-Pardo wil deze zomer nog vertrekken bij Lille. De 21-jarige Rode Duivel, die vorig seizoen indruk maakte en ondertussen zijn eerste selecties voor België én het WK 2026 achter de rug heeft, zet zijn club onder druk voor een transfer. Het dossier zou nu weleens in een stroomversnelling kunnen komen.