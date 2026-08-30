Knaltransfer op komst? 'Liverpool opent gesprekken met Genk, Bayern München houdt dossier in de gaten'

Liverpool heeft zijn oog laten vallen op Lucca Brughmans. De 18-jarige doelman van KRC Genk staat volgens Sacha Tavolieri op de radar van de Engelse topclub, die hem ziet als een mogelijke vervanger voor Giorgi Mamardashvili. Ook Bayern München volgt de jonge Belg.

Brughmans geldt al langer als een van de grootste keeperstalenten in België. Met zijn lengte van twee meter en zijn prestaties bij Genk heeft hij zich snel in de kijker gespeeld. Liverpool zou overtuigd zijn van zijn potentieel en de eerste gesprekken zouden intussen lopen.

Genk zit sterk in het dossier

Een vertrek ligt evenwel niet voor de hand. Genk verlengde het contract van Brughmans pas in juli en legde hem vast tot 2030. Dat maakt duidelijk hoe hoog de club hem inschat en zorgt er tegelijk voor dat de Limburgers sterk staan in eventuele onderhandelingen.

Volgens Transfermarkt bedraagt zijn marktwaarde al vier miljoen euro, opvallend voor een doelman van amper 18 jaar. Brughmans speelde vorig seizoen vooral voor Jong Genk, maar kreeg richting het einde van de campagne ook zijn kans bij de A-ploeg.

Ondertussen staat zijn teller op vijftien wedstrijden voor Genk. Daarin slikte hij vijftien doelpunten, maar hield hij ook zes keer de nul.

Ook Bayern München toont interesse

Liverpool is niet de enige Europese grootmacht die Brughmans volgt. Ook Bayern München zou hem op de radar hebben staan. Daardoor dreigt Genk mogelijk snel met stevige buitenlandse interesse geconfronteerd te worden.





Brughmans is bovendien Belgisch jeugdinternational en wordt gezien als een doelman met veel groeimarge. Zijn recente contractverlenging maakt de timing van de interesse extra opvallend.

Voor Genk is het dossier dus duidelijk: de club heeft een toptalent langdurig onder contract, terwijl enkele van de grootste namen van Europa zich al melden. Of Liverpool of Bayern München ook echt ver genoeg wil gaan om Genk te overtuigen, moet nog blijken. Feit is wel dat Brughmans amper enkele maanden na zijn contractverlenging al nadrukkelijk in beeld komt bij de absolute top.