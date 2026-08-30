Laatste horde is genomen: KRC Genk verliest absolute sterkhouder

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Deze keer lijkt het dan toch echt zover voor Zakaria El Ouahdi. Na meerdere mercato’s waarin hij aan een stap naar een grotere competitie werd gelinkt, staat de Marokkaanse international nu voor een transfer. KRC Genk en Hamburger SV hebben een akkoord bereikt over de 24-jarige flankverdediger. De medische testen zijn achter de rug. Maandag tekent El Ouahdi zijn contract.