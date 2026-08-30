Live. Transfernieuws 30/8: Guiagon en Amoura hebben beslissing genomen
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De transfergeruchten, het laatste transfernieuws en officiële transfers vliegen ons om de oren. Bij Voetbalkrant zetten wij alles voor u op een rijtje zodat u tijdens deze mercato niets hoeft te missen!
'Medische keuring in orde: Genk heeft speler zo goed als beet'
KRC Genk kijkt opnieuw over de landsgrenzen voor versterking. De Limburgers zouden interesse tonen in Benjamin Tahirovic, een 23-jarige Bosniër van Brøndby met ervaring bij AS Roma en Ajax én vier WK-wedstrijden achter zijn naam. De deal zou ondertussen rond zijn. (Lees meer)
Verschillende clubs azen op Mitongo (ex-Standard)
René Mitongo lijkt deze zomer al opnieuw te vertrekken bij Trabzonspor. De 18-jarige spits, die zijn opleiding genoot bij Standard, streek eind juli neer in Trabzon voor een bedrag van drie miljoen euro. Dat is ongeveer drie keer zijn geschatte marktwaarde. Hij zette er zijn handtekening onder een contract tot 2030.
Een definitief vertrek is niet aan de orde, maar een uitleenbeurt dringt zich wel op. Bij Trabzonspor is de concurrentie in de aanval bijzonder groot, terwijl de Turkse club nog extra versterking zoekt.
Mitongo dreigt zonder plaats te vallen bij Trabzonspor
Trabzonspor pakte deze zomer onder meer uit met de komst van Mohamed Salah, een van de opvallendste transfers in de Süper Lig. Ook Paul Onuachu behoort tot de concurrenten van Mitongo in de spits.
De club wil voor het sluiten van de transfermarkt mogelijk nog een ervaren centrumspits aantrekken. Een uitleenbeurt werd daardoor al snel naar voren geschoven als een logische oplossing.
Er speelt ook een administratief element mee. Turkse eersteklassers mogen maximaal veertien buitenlandse spelers in hun kern hebben, waaronder minstens vier voetballers jonger dan 23 jaar. Trabzonspor zit aan dat plafond en moet ruimte maken indien er nog een buitenlandse spits arriveert. Mitongo zou daarom tijdelijk elders ervaring moeten opdoen.
Turkse clubs en Portugal volgen de Belgische U19-international
Een verhuur binnen de Turkse hoogste afdeling behoort tot de mogelijkheden. Dat zou Mitongo de kans geven om zich aan te passen aan de competitie en tegelijk regelmatig speelminuten te verzamelen.
Volgens onze informatie worden Kocaelispor en Gençlerbirligi genoemd als mogelijke bestemmingen. Vooral Gençlerbirligi is opvallend: die club leek eerder Dennis Ayensa vast te leggen, maar die transfer ging uiteindelijk niet door. De mislukte deal van Ayensa kan zo een opening bieden voor Mitongo.
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KAA Gent heeft met Balikwisha alvast een aanvallende versterking in huis gehaald, maar het team zou nog verder op de ingeslagen weg willen gaan. Daartoe zijn ze ook uitgekomen bij Lenny Joseph, een aanvaller die ook nog op (Lees meer)
Guiagon heeft eerste minuten al gespeeld
Parfait Guiagon heeft zijn eerste minuten voor Al-Taawoun al achter de rug. De voormalige smaakmaker van Charleroi liet zich meteen opmerken in de Saudi Pro League, al kon hij een nederlaag tegen Al-Nassr niet vermijden.
Guiagon was het seizoen nochtans sterk begonnen bij Sporting Charleroi. Hij werd zowel in de oefenwedstrijd tegen Rayo Vallecano als op de openingsspeeldag tegen OH Leuven uitgeroepen tot man van de match.
Transfer heel snel geregeld na moeilijke momenten
Toch was de relatie tussen de Ivoriaanse aanvallende middenvelder en de clubleiding al langere tijd verzuurd. Het dieptepunt volgde na een aanvaring met Mehdi Bayat in de tunnel van het Stade du Pays de Charleroi. Daarna ontbrak Guiagon in de selectie voor de duels in Lommel en tegen KV Mechelen, twee wedstrijden die de Zebra's wel wisten te winnen.
Officieel stond Guiagon aan de kant met een medisch attest, maar achter de schermen werkte hij aan een transfer naar Al-Taawoun. Nog voor de overgang officieel werd bevestigd, nam hij al afscheid van Charleroi en trainde hij mee met zijn nieuwe ploeg in Saudi-Arabië
De transfergeruchten, het laatste transfernieuws en officiële transfers vliegen ons om de oren. Bij Voetbalkrant zetten wij alles voor u op een rijtje zodat u tijdens deze mercato niets hoeft te missen!
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