Compper en Antwerp smeken om defensieve stabiliteit na 8 doelpunten in 2 wedstrijden

Dit keer geen comeback op de Bosuil. Net zoals vorige week stond Antwerp 1-4 in het krijt tegen STVV maar kwam er geen ommekeer. Acht tegendoelpunten op twee wedstrijden tijd, dat is misschien wel te veel van het goede.

Cadeautje

De vier tegendoelpunten tegen Racing Genk vorige week voelden alleszins anders aan omdat Antwerp van 1-4 terug kwam tot 4-4 en iedereen vooral de weerbaarheid prees van het jonge Antwerp. Het was een gelijkspel dat aanvoelde als een overwinning.

Eén week later ligt de nadruk dan weer wel op de tegendoelpunten die te makkelijk vallen op de Great Old. Want tegen STVV slikte Antwerp opnieuw 4 tegendoelpunten en konden ze er zelf maar één maken.

"Vooral die eerste twee goals waren enorm frustrerend", moet ook Antwerp-trainer Marvin Compper toegeven op de persconferentie achteraf. "Die eerste was een cadeautje van ons en communiceerden we niet goed. Bij die tweede stonden we achterin niet goed op te letten. Eén lange pass schakelde ons helemaal uit."

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Naïef

Het is opvallend hoe snel de tegengoals vallen bij Antwerp. "Misschien waren we na die 1-1 gelijkmaker wel te naïef aan de bal", gaf Compper toe. "We waren te enthousiast en stonden positioneel niet goed. Anders kan je niet twee tegengoals krijgen uit omschakelmomenten. De organisatie was er niet en we vonden ook geen oplossingen om de kansen tegen te houden", is hij streng.

Ahoka en nieuwkomers

Sinds het vertrek van Ahoka mist Antwerp duidelijk defensieve stabiliteit. Tijdens de wedstrijd met STVV werd verdediger Alvaro Cortes alvast in de tribunes gespot. "Hij zal wel meer ervaring brengen", is Compper overtuigd. "Maar voorlopig is hij nog geen speler van ons dus laat me voorzichtig zijn."



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Wie wel een speler is van Antwerp maar nog niet speelgerechtigd, is Mauricio Benitez. "We pakten als ploeg 8 tegendoelpunten voor alle duidelijkheid, niet omdat er een 6 mist. Maar binnenkort mag Benitez spelen en hopelijk komt de defensieve stabiliteit ook langzaam terug", besloot de Duitse trainer.