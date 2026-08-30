Matchwinnaar Cissé pakt ook rood: dit heeft coach De Mil erover te zeggen

Aernout Van Lindt
Aernout Van Lindt vanuit Gent
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Matchwinnaar Cissé pakt ook rood: dit heeft coach De Mil erover te zeggen
Foto: © photonews
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KAA Gent heeft een prima wedstrijd gespeeld tegen Club Brugge. Met 9 op 9 houden ze een perfect rapport en daar mogen ze de jonge Cissé voor danken, die in het slot de winning goal tegen de touwen knikte. De speler slikte wel ook nog een rode kaart na twee keer geel.

Ibrahima Cissé wilde heel graag winnen en was dan ook héél fier dat hij uiteindelijk het verschil maakte tegen Club Brugge. De mentaliteit binnen de ploeg is heel goed en iedereen werkt heel hard voor elkaar. De goalgetter lijkt op weg naar mooie maanden.

In het slot van de wedstrijd bleek dan weer dat de jonge Cissé echt nog jong is. In een duel met Joaquin Seys ging hij wat te enthousiast met zijn arm in het duel en dat leverde hem een tweede gele kaart op, waardoor hij een speeldag schorsing zal moeten uitzitten.

Dat zal meer dan waarschijnlijk wel pas tegen Cercle Brugge zijn aankomende zondag, gezien het duel tegen OH Leuven is uitgesteld en dus van speeldag 3 nog is. Officiële bevestiging vanuit de Belgische voetbalbond moet daarover wel nog komen.

Vergara en Cissé hebben allebei hun kwaliteiten, al zijn er dus nog werkpunten

Ook die andere jonkie van KAA Gent - Vergara - wist bovendien (opnieuw) te scoren. En dus zijn de jongelingen goed bezig bij De Buffalo's. Dat vindt ook Rik De Mil: "Vergara en Cissé? Het zijn twee jonge jongens met veel potentieel, maar ze zullen prestaties leveren met ups en met downs."

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"Het zijn onervaren jongens, maar ze zullen nog beter worden. Er is inderdaad nog heel wat progressiemarge voor beide spelers. De rode kaart? Ik heb de laatste fase niet gezien met Cissé, maar hij moest sowieso slimmer zijn in die fase. Als je geel hebt en de tegenstander heeft al rood, dan weet je wat er kan gebeuren. Het is jammer dat we hem nu een wedstrijd kwijt zijn, maar hij toont ook zijn kwaliteiten opnieuw."

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