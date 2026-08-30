OFFICIEEL: Juventus haalt 18-jarig Belgisch toptalent in huis

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Ali Camara staat voor een opvallende transfer. De 18-jarige aanvaller, die zijn opleiding genoot bij OH Leuven en KRC Genk, is op weg naar Juventus. De Italiaanse topclub wil hem onderbrengen bij Juventus Next Gen, het beloftenteam dat uitkomt in de Italiaanse competities.