OFFICIEEL: Juventus haalt 18-jarig Belgisch toptalent in huis

Aernout Van Lindt
Aernout Van Lindt, voetbaljournalist
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OFFICIEEL: Juventus haalt 18-jarig Belgisch toptalent in huis
Foto: © photonews
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Ali Camara staat voor een opvallende transfer. De 18-jarige aanvaller, die zijn opleiding genoot bij OH Leuven en KRC Genk, is op weg naar Juventus. De Italiaanse topclub wil hem onderbrengen bij Juventus Next Gen, het beloftenteam dat uitkomt in de Italiaanse competities.

Aernout Van Lindt

OFFICIEEL: Juventus haalt Belgisch talent (ex-OHL) weg bij Genk

Ali Camara verlaat België zonder zijn kans te hebben gekregen bij de A-ploeg van Genk. De 18-jarige flankaanvaller kwam 29 keer in actie in de Challenger Pro League met Jong Genk. Als Belgisch international sinds de U16 liet hij zich opmerken in de Youth League en scoorde hij met de U19 tegen Cyprus.

Zijn toekomst ligt in Italië. Juventus bevestigde zondag de komst van de jonge Belg, die in Turijn een contract voor vier jaar ondertekende. Camara begint bij de Next Gen, een tussenstap die hem in staat moet stellen zijn opleiding in een nieuwe omgeving voort te zetten. Na Leuven en Genk staat hem nu een volledig nieuwe uitdaging te wachten.

Ali Camara staat voor een opvallende transfer. De 18-jarige aanvaller, die zijn opleiding genoot bij OH Leuven en KRC Genk, is op weg naar Juventus. De Italiaanse topclub wil hem onderbrengen bij Juventus Next Gen, het beloftenteam dat uitkomt in de Italiaanse competities.

Camara zal niet meteen aansluiten bij de A-kern van de Oude Dame, maar krijgt wel de kans om geregeld met het eerste elftal mee te trainen. Juventus Next Gen geldt als een belangrijke tussenstap voor jonge spelers die dicht tegen het hoogste niveau aanleunen.

Kapers op de kust uit Nice en Como

De Belgische jeugdinternational stond ook op de radar van andere clubs. Onder meer Como en OGC Nice hadden interesse in de aanvaller, maar Juventus lijkt uiteindelijk de beste papieren te hebben om hem binnen te halen.

De wedstrijd van Jong Genk tegen RFC Luik van zondag was vermoedelijk zijn laatste optreden in Limburgse loondienst. Camara viel in de slotfase in en speelde zestien minuten, maar kon een 2-3-nederlaag niet verhinderen. Jong Genk was het seizoen eerder ook al met 4-1 onderuitgegaan tegen KAS Eupen.

Van OH Leuven naar Jong Genk

Camara kwam in de zomer van 2021 over van de jeugdopleiding van OH Leuven. Bij Genk werkte hij zich vervolgens op door de verschillende jeugdploegen, tot hij een plaats veroverde bij Jong Genk in de Challenger Pro League.

Een officiële minuut voor het eerste elftal van KRC Genk verzamelde hij nog niet. Vorig seizoen kwam hij wel 22 keer in actie voor Jong Genk, verspreid over alle competities. Daarin was hij goed voor één doelpunt en vier assists.

Belgische U19-international krijgt grote kans in Turijn

Met Juventus kiest Camara voor een omgeving die sterk inzet op de ontwikkeling van jonge profs. De Belgische U19-international krijgt in Turijn de gelegenheid om zich te meten met een hoger niveau en stap voor stap zijn plaats af te dwingen. Voor Genk betekent zijn vertrek alweer dat een talent uit de eigen opleiding de stap naar een buitenlandse topclub zet. Camara wordt daarmee een naam om de komende jaren in de gaten te houden.

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