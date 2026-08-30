OFFICIEEL: Lommel SK neemt na meer dan vier jaar afscheid van aanvaller

Brandon Morren
Brandon Morren, voetbaljournalist
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OFFICIEEL: Lommel SK neemt na meer dan vier jaar afscheid van aanvaller
Foto: © photonews
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Lommel SK neemt afscheid van Zalán Vancsa. De 21-jarige Hongaar trekt per direct naar IK Sirius, de huidige koploper in de hoogste Zweedse afdeling. Daarmee komt er na ruim vier jaar een einde aan zijn periode bij Lommel, waar hij zich sinds zijn komst als tiener sterk ontwikkelde.

Vancsa kwam in januari 2022 over van MTK Boedapest. Aanvankelijk werd hij nog opnieuw uitgeleend aan de Hongaarse eersteklasser, waarna hij in de zomer van datzelfde jaar definitief aansloot bij Lommel. Sindsdien groeide hij uit tot een belangrijke speler binnen de club.

Vancsa vertrekt na belangrijke jaren

In totaal kwam Vancsa 93 keer in actie voor Lommel. Daarin scoorde hij negentien keer en gaf hij zeven assists. Ook dit seizoen kreeg hij nog speelminuten. Hij kwam in de eerste drie competitiewedstrijden in actie en stond vorig weekend nog in de basis.

Dit weekend ontbrak hij plots in de selectie tegen Cercle Brugge. Dat blijkt nu alles te maken te hebben gehad met zijn transfer naar Zweden.

Vancsa werd in 2024 ook verhuurd aan KAA Gent en later aan Roda JC. Nadien keerde hij terug naar Lommel, waar hij vorig seizoen een belangrijke rol speelde tijdens de Promotion Play-Offs. Hij hielp de club bovendien aan promotie naar de Jupiler Pro League door het tweeluik tegen FCV Dender EH mee te beslissen.

Nieuwe stap richting Zweden

Sportief directeur Jeffrey van As noemt het vertrek jammer, maar ziet de transfer ook als een bevestiging van de ontwikkeling die Vancsa bij Lommel heeft doorgemaakt. Volgens hem krijgt de aanvaller nu een mooie kans om in Zweden mee te strijden om de landstitel en Europees voetbal.

Ook Vancsa zelf kijkt met veel dankbaarheid terug op zijn periode bij de club. Hij zegt zich vanaf de eerste dag thuis te hebben gevoeld in Lommel en is vooral trots op de promotie die hij samen met de ploeg kon afdwingen. Dat vertelde hij via de clubwebsite.

Met zijn transfer naar IK Sirius begint Vancsa nu aan een nieuw hoofdstuk, terwijl Lommel afscheid neemt van een speler die in ruim vier jaar een duidelijke rol heeft gespeeld in de sportieve groei van de club.

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