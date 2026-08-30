OFFICIEEL: Rode Duivel Arthur Theate heeft nieuwe uitdaging helemaal beet

Arthur Theate is officieel opnieuw speler van Bologna. De Rode Duivel keert terug naar de club waar hij eerder al doorbrak in de Serie A. Bologna huurt de 26-jarige verdediger van Eintracht Frankfurt tot 30 juni 2027 en heeft ook een aankoopoptie bedongen.

De transfer hing al even in de lucht, maar is nu helemaal afgerond. Voor Theate betekent het een terugkeer naar vertrouwde grond. Hij speelde eerder al voor Bologna en maakte er genoeg indruk om zich verder in de kijker te spelen bij grotere clubs.

Bologna haalt oude bekende terug

In de officiële aankondiging benadrukt Bologna vooral de ontwikkeling die Theate sinds zijn eerste periode in Italië heeft doorgemaakt. De club omschrijft hem als een complete en betrouwbare linksvoetige centrale verdediger die de voorbije jaren op verschillende niveaus ervaring heeft opgedaan.

Na zijn eerste passage in Bologna trok Theate verder naar Stade Rennes en later Eintracht Frankfurt. In Duitsland groeide hij verder als verdediger en deed hij ook ervaring op in Europese wedstrijden.

Volgens Bologna heeft Theate zich de voorbije jaren niet alleen verder ontwikkeld in het mandekken en het luchtspel, maar ook in zijn positionering en opbouw van achteruit.

Terugkeer met meer ervaring

Ook zijn rol bij de Rode Duivels wordt aangehaald. Theate groeide de voorbije jaren uit tot een vaste waarde bij de nationale ploeg en deed ervaring op op grote internationale tornooien.





Zijn terugkeer naar Bologna heeft daarom ook een symbolische betekenis. De verdediger verliet de club in de zomer van 2022, maar keert nu terug als een veel rijpere speler.

Bologna haalt zo een verdediger binnen die de club, de competitie en de omgeving al kent. Tegelijk krijgt Theate opnieuw de kans om zich in de Serie A te tonen, ditmaal met veel meer ervaring op zak.

Voor Eintracht Frankfurt betekent de deal voorlopig een tijdelijke afscheidsoperatie. Bologna krijgt tot medio 2027 de beschikking over Theate en kan hem daarna definitief overnemen. Daarmee is zijn tweede hoofdstuk in rood-blauw officieel begonnen.