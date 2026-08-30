Op de bank tegen Gent: Club Brugge krijgt bod van 15 miljoen euro op aanvaller en is meteen duidelijk

Brandon Morren
Brandon Morren, voetbaljournalist
| 4 reacties
Op de bank tegen Gent: Club Brugge krijgt bod van 15 miljoen euro op aanvaller en is meteen duidelijk
Foto: © photonews
Volg Voetbalkrant nu ook via Google!

Racing Strasbourg heeft zich gemeld voor Romeo Vermant. De Franse club heeft volgens Sacha Tavolieri een schriftelijk bod van 15 miljoen euro neergelegd bij Club Brugge voor de 22-jarige spits. Blauw-zwart zou voorlopig echter niet willen meewerken aan een vertrek.

Dat maakt de situatie rond Vermant meteen interessant. De aanvaller zit zondag tegen KAA Gent gewoon op de bank en kreeg dit seizoen nog maar weinig speelminuten. Hij mocht drie keer kort invallen dit seizoen, maar een echte basisrol kreeg hij voorlopig niet.

Club Brugge houdt voorlopig voet bij stuk

Strasbourg probeert die situatie nu uit te buiten met een stevig voorstel. Vijftien miljoen euro ligt duidelijk boven de marktwaarde die Transfermarkt momenteel op negen miljoen euro schat.

Toch zou Club Brugge voorlopig niet willen horen van een transfer. Daarmee ontstaat automatisch de vraag welk plan blauw-zwart precies met Vermant heeft. De spits maakt wel deel uit van de kern, maar zijn speelminuten blijven voorlopig beperkt.

Vermant is bovendien een jeugdproduct van Club Brugge en kent de club door en door. In totaal kwam hij al 104 keer in actie voor het eerste elftal. Daarin scoorde hij 23 keer en gaf hij acht assists.

Weinig minuten, maar wel stevig bod

Club Brugge leende hem tussendoor ook een half seizoen uit aan KVC Westerlo. Daar kwam hij twaalf keer in actie, waarna hij terugkeerde naar Jan Breydel.

Met het bod van Strasbourg ligt er nu in elk geval een concrete buitenlandse piste op tafel. De Fransen zijn bereid stevig te investeren, terwijl Club Brugge voorlopig geen afscheid wil nemen van zijn spits.

Dat maakt de komende dagen bijzonder interessant. Als blauw-zwart Vermant niet wil verkopen, zal ook duidelijk moeten worden welke rol voor hem is weggelegd. Voorlopig blijft hij immers vooral invaller, terwijl er ondertussen wel 15 miljoen euro op tafel ligt.

Zondag zit Vermant opnieuw op de bank tegen Gent. Buiten het veld is zijn dossier intussen minstens even interessant als wat er op het veld gebeurt.

4 reacties
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief
Jupiler Pro League
Jupiler Pro League Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
Ligue 1
Ligue 1 Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
Club Brugge
Strasbourg
Romeo Vermant

Meer nieuws

LIVE: KAA Gent en Club Brugge zijn er opnieuw aan begonnen! Live

LIVE: KAA Gent en Club Brugge zijn er opnieuw aan begonnen!

14:37
🎥 📷 Supporters KAA Gent kondigen het groots aan: dit was het resultaat - en het antwoord van Club Brugge

🎥 📷 Supporters KAA Gent kondigen het groots aan: dit was het resultaat - en het antwoord van Club Brugge

13:50
LIVE - Speeldag 4 JPL: Euvrard bevestigt vertrekwens bij Standard

LIVE - Speeldag 4 JPL: Euvrard bevestigt vertrekwens bij Standard

13:15
10
Gouden kooi: twee Duitse clubs azen op speler Club Brugge, maar wil die wel weg? Analyse

Gouden kooi: twee Duitse clubs azen op speler Club Brugge, maar wil die wel weg?

12:30
3
Vanderbiest zegt waar het op staat: "Het is geen Playstation"

Vanderbiest zegt waar het op staat: "Het is geen Playstation"

14:00
1
KNVB trekt harde lijn rond Infantino en legt opvallend plan op tafel

KNVB trekt harde lijn rond Infantino en legt opvallend plan op tafel

14:30
Het blijft maar duren: alweer slecht nieuws voor Julien Duranville

Het blijft maar duren: alweer slecht nieuws voor Julien Duranville

12:50
1
OFFICIEEL: Rode Duivel Arthur Theate heeft nieuwe uitdaging helemaal beet

OFFICIEEL: Rode Duivel Arthur Theate heeft nieuwe uitdaging helemaal beet

13:30
Beveren-supporters maken indruk ondanks pijnlijke avond tegen Genk: coach en speler reageren

Beveren-supporters maken indruk ondanks pijnlijke avond tegen Genk: coach en speler reageren

11:45
1
LIVE: Zet Antwerp sterk seizoensbegin verder door thuis tegen STVV?

LIVE: Zet Antwerp sterk seizoensbegin verder door thuis tegen STVV?

11:15
OFFICIEEL: Juventus haalt 18-jarig Belgisch toptalent in huis

OFFICIEEL: Juventus haalt 18-jarig Belgisch toptalent in huis

12:00
1
Live. Transfernieuws 30/8: Guiagon en Amoura hebben beslissing genomen

Live. Transfernieuws 30/8: Guiagon en Amoura hebben beslissing genomen

12:15
🎥 Lionel Messi is het nog niet verleerd met vier(!) knappe goals in MLS

🎥 Lionel Messi is het nog niet verleerd met vier(!) knappe goals in MLS

11:30
1
LIVE: Anderlecht wil de muur in het Dudenpark eindelijk slopen... Lukt het hen deze keer?

LIVE: Anderlecht wil de muur in het Dudenpark eindelijk slopen... Lukt het hen deze keer?

10:06
'Daar is dan toch de transfer voor Fernandez-Pardo'

'Daar is dan toch de transfer voor Fernandez-Pardo'

11:00
6
'Medische keuring in orde: Genk heeft speler zo goed als beet'

'Medische keuring in orde: Genk heeft speler zo goed als beet'

10:30
2
Waarom Christian Burgess en Club Brugge elkaar niet kunnen luchten: meer dan voetbal alleen

Waarom Christian Burgess en Club Brugge elkaar niet kunnen luchten: meer dan voetbal alleen

07:00
16
🎥 Ploegmaat Tielemans zorgt voor hét beeld van de week, tot in ... Ghanees parlement

🎥 Ploegmaat Tielemans zorgt voor hét beeld van de week, tot in ... Ghanees parlement

10:00
'Gent gaat strijd aan met Feyenoord en Genk voor aanvaller'

'Gent gaat strijd aan met Feyenoord en Genk voor aanvaller'

09:30
4
Stijnen streng voor het ‘lek’ bij Westerlo: “Ontslag zou moeten”

Stijnen streng voor het ‘lek’ bij Westerlo: “Ontslag zou moeten”

09:00
15
Mats Rits verklaart transfer naar Beerschot

Mats Rits verklaart transfer naar Beerschot

08:00
1
Lommel overleeft eerste en slaat toe in tweede helft tegen Cercle Brugge dat nog altijd blijft wachten op zege

Lommel overleeft eerste en slaat toe in tweede helft tegen Cercle Brugge dat nog altijd blijft wachten op zege

22:39
Nieuwkomer Zulte Waregem openhartig: "Ik heb veel geleden"

Nieuwkomer Zulte Waregem openhartig: "Ik heb veel geleden"

23:00
Defensief geklungel OH Leuven levert Standard weer drie punten op, OHL blijft puntenloos

Defensief geklungel OH Leuven levert Standard weer drie punten op, OHL blijft puntenloos

22:37
Dit is het Europese speelprogramma van Anderlecht, Union, Gent en STVV

Dit is het Europese speelprogramma van Anderlecht, Union, Gent en STVV

21:59
10
UEFA opent onderzoek naar Rode Ster Belgrado na controversiële eerbetonen

UEFA opent onderzoek naar Rode Ster Belgrado na controversiële eerbetonen

22:30
1
Philippe Clement deelt aframmeling uit aan Nicky Hayen in Belgisch onderonsje

Philippe Clement deelt aframmeling uit aan Nicky Hayen in Belgisch onderonsje

19:30
Live. Transfernieuws 29/8: ook Ajax haalt nog grote naam

Live. Transfernieuws 29/8: ook Ajax haalt nog grote naam

20:30
Ex-speler van Club Brugge maakt op 30-jarige leeftijd toptransfer naar Ajax

Ex-speler van Club Brugge maakt op 30-jarige leeftijd toptransfer naar Ajax

20:57
Charleroi blijft maar winnen en pakt 12 op 12 tegen KV Kortrijk dat puntenloos achter blijft

Charleroi blijft maar winnen en pakt 12 op 12 tegen KV Kortrijk dat puntenloos achter blijft

20:17
Kevin De Bruyne maakt meteen het grootste probleem van het Italiaanse voetbal duidelijk

Kevin De Bruyne maakt meteen het grootste probleem van het Italiaanse voetbal duidelijk

21:30
1
Club Brugge haalt opnieuw Ghanees toptalent binnen en troeft Bayer Leverkusen af

Club Brugge haalt opnieuw Ghanees toptalent binnen en troeft Bayer Leverkusen af

19:00
Volledig nieuwe wending rond Malick Fofana: hij kan naar... Anderlecht-tegenstander

Volledig nieuwe wending rond Malick Fofana: hij kan naar... Anderlecht-tegenstander

20:30
🎥 Bij Charleroi zijn ze woedend... Hadden ze hier een penalty moeten krijgen?

🎥 Bij Charleroi zijn ze woedend... Hadden ze hier een penalty moeten krijgen?

20:00
1
Wie is daar blij mee? La Louvière en Mechelen grijpen andermaal naast eerste driepunter

Wie is daar blij mee? La Louvière en Mechelen grijpen andermaal naast eerste driepunter

18:01
Derde nederlaag op rij voor RSCA Futures: Sibierski op de bank, broer van Debast maakt debuut

Derde nederlaag op rij voor RSCA Futures: Sibierski op de bank, broer van Debast maakt debuut

18:30
3

Meer nieuws

Populairste artikels

Jupiler Pro League

 Speeldag 4
KRC Genk KRC Genk 4-0 SK Beveren SK Beveren
La Louvière La Louvière 2-2 KV Mechelen KV Mechelen
KV Kortrijk KV Kortrijk 1-3 Charleroi Charleroi
Cercle Brugge Cercle Brugge 0-1 Lommel SK Lommel SK
OH Leuven OH Leuven 1-2 Standard Standard
KAA Gent KAA Gent 1-0 Club Brugge Club Brugge
Antwerp Antwerp 16:00 STVV STVV
Union SG Union SG 18:30 Anderlecht Anderlecht
Westerlo Westerlo 19:15 Zulte Waregem Zulte Waregem

Nieuwste reacties

Vital Verheyen Vital Verheyen over KAA Gent - Club Brugge: 1-0 Bork Bork over Op de bank tegen Gent: Club Brugge krijgt bod van 15 miljoen euro op aanvaller en is meteen duidelijk Kibo.Tourtois Kibo.Tourtois over Stijnen streng voor het ‘lek’ bij Westerlo: “Ontslag zou moeten” Vital Verheyen Vital Verheyen over Waarom Christian Burgess en Club Brugge elkaar niet kunnen luchten: meer dan voetbal alleen Mr bacardi Mr bacardi over Vanderbiest zegt waar het op staat: "Het is geen Playstation" Dirk1897 Dirk1897 over Dit is het Europese speelprogramma van Anderlecht, Union, Gent en STVV Stigo12 Stigo12 over 🎥 Lionel Messi is het nog niet verleerd met vier(!) knappe goals in MLS Stigo12 Stigo12 over Het blijft maar duren: alweer slecht nieuws voor Julien Duranville TTC ANDLEIE TTC ANDLEIE over Gouden kooi: twee Duitse clubs azen op speler Club Brugge, maar wil die wel weg? Dirk1897 Dirk1897 over Union SG - Anderlecht: - Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2026 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved