Op de bank tegen Gent: Club Brugge krijgt bod van 15 miljoen euro op aanvaller en is meteen duidelijk

Racing Strasbourg heeft zich gemeld voor Romeo Vermant. De Franse club heeft volgens Sacha Tavolieri een schriftelijk bod van 15 miljoen euro neergelegd bij Club Brugge voor de 22-jarige spits. Blauw-zwart zou voorlopig echter niet willen meewerken aan een vertrek.

Dat maakt de situatie rond Vermant meteen interessant. De aanvaller zit zondag tegen KAA Gent gewoon op de bank en kreeg dit seizoen nog maar weinig speelminuten. Hij mocht drie keer kort invallen dit seizoen, maar een echte basisrol kreeg hij voorlopig niet.

🚨 Le Racing Strasbourg a fait une offre de €15M pour Roméo Vermant! 🇧🇪



🔵⚫️ Le Club Brugge a reçu une proposition écrite du RCSA pour leur buteur mais jusqu’aux dernières nouvelles, ne voulait pas entendre parler d’un départ…



À suivre. #mercato #JPL pic.twitter.com/anQcCsN1bn — Sacha Tavolieri (@sachatavolieri) August 30, 2026

Club Brugge houdt voorlopig voet bij stuk

Strasbourg probeert die situatie nu uit te buiten met een stevig voorstel. Vijftien miljoen euro ligt duidelijk boven de marktwaarde die Transfermarkt momenteel op negen miljoen euro schat.

Toch zou Club Brugge voorlopig niet willen horen van een transfer. Daarmee ontstaat automatisch de vraag welk plan blauw-zwart precies met Vermant heeft. De spits maakt wel deel uit van de kern, maar zijn speelminuten blijven voorlopig beperkt.

Vermant is bovendien een jeugdproduct van Club Brugge en kent de club door en door. In totaal kwam hij al 104 keer in actie voor het eerste elftal. Daarin scoorde hij 23 keer en gaf hij acht assists.





Weinig minuten, maar wel stevig bod

Club Brugge leende hem tussendoor ook een half seizoen uit aan KVC Westerlo. Daar kwam hij twaalf keer in actie, waarna hij terugkeerde naar Jan Breydel.

Met het bod van Strasbourg ligt er nu in elk geval een concrete buitenlandse piste op tafel. De Fransen zijn bereid stevig te investeren, terwijl Club Brugge voorlopig geen afscheid wil nemen van zijn spits.

Dat maakt de komende dagen bijzonder interessant. Als blauw-zwart Vermant niet wil verkopen, zal ook duidelijk moeten worden welke rol voor hem is weggelegd. Voorlopig blijft hij immers vooral invaller, terwijl er ondertussen wel 15 miljoen euro op tafel ligt.

Zondag zit Vermant opnieuw op de bank tegen Gent. Buiten het veld is zijn dossier intussen minstens even interessant als wat er op het veld gebeurt.