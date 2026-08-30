Opvallende afwezigen bij Antwerp tegen STVV: dit is de reden

Brandon Morren
Brandon Morren, voetbaljournalist
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Opvallende afwezigen bij Antwerp tegen STVV: dit is de reden
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Antwerp FC neemt het zondagnamiddag op tegen STVV en op het wedstrijdblad springen enkele opvallende keuzes meteen in het oog. Anthony Valencia en Carlos Mejia ontbreken volledig, terwijl ook Mauricio Benítez niet beschikbaar is. Xander Dierckx begint dan weer op de bank.

Bij Valencia lijkt de reden duidelijk. De Ecuadoriaan staat in de belangstelling van Flamengo en de Braziliaanse club zou gesprekken voeren met Antwerp over een mogelijke transfer. Valencia begon nochtans uitstekend aan het seizoen met drie doelpunten in evenveel wedstrijden.

Valencia mogelijk op weg naar Flamengo

De timing van de interesse is belangrijk. Valencia ligt nog maar tot het einde van dit seizoen onder contract bij Antwerp, waardoor een transfer deze zomer financieel interessant kan zijn voor de club. Volgens Transfermarkt bedraagt zijn marktwaarde 1,8 miljoen euro.

Antwerp haalde hem in de zomer van 2022 weg bij Independiente uit Ecuador. Intussen verzamelde hij ook al drie interlands voor zijn land. Dat hij tegen STVV ontbreekt, lijkt dus vooral samen te hangen met zijn mogelijke vertrek.

Bij Carlos Mejia ligt de situatie anders. Volgens Het Laatste Nieuws kampt hij met een lichte blessure. Daardoor ontbreekt ook hij in de selectie. Mejia was nochtans aardig aan het seizoen begonnen: in de eerste drie wedstrijden mocht hij telkens behoorlijk lang invallen en gaf hij al twee assists.

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Ook Benítez niet klaar

Daarnaast kan Antwerp ook geen beroep doen op Mauricio Benítez. Hij is fysiek nog niet klaar om in actie te komen. De keuze rond Xander Dierckx valt eveneens op. Hij stond dit seizoen al drie keer in de basis, maar begint tegen STVV op de bank.

Antwerp moet het daardoor stellen zonder twee offensieve spelers die in de openingsweken al hun waarde toonden. Bij Valencia speelt een mogelijk transferdossier, bij Mejia gaat het om lichte fysieke hinder en Benítez is nog niet wedstrijdfit.

Dat zorgt ervoor dat de ploeg tegen STVV met een licht gewijzigde bezetting aan de aftrap verschijnt, terwijl de situatie rond Valencia ook naast het veld de nodige aandacht blijft opeisen.

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