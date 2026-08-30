Stijnen streng voor het ‘lek’ bij Westerlo: “Ontslag zou moeten”

Aernout Van Lindt
Aernout Van Lindt, voetbaljournalist
| 13 reacties
Stijnen streng voor het ‘lek’ bij Westerlo: “Ontslag zou moeten”
Foto: © photonews
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KVC Westerlo is met een 0 op 9 aan het seizoen begonnen. Het slikte bovendien ook al twaalf tegendoelpunten in drie wedstrijden en dus moeten ze zich bij De Kemphanen stilaan toch wel een beetje zorgen gaan maken. Tegen Lommel zag het er namelijk niet goed uit.

De Kemphanen hebben de voorbije weken en maanden wel heel wat spelers voor de nodige miljoenen laten vertrekken, waardoor ze bijna vijftig miljoen euro verdienden. De transferpolitiek waarbij vooral op jonge gasten wordt ingezet om zo een meerwaarde te ontwikkelen lijkt dus te werken.

Olivier Deschacht heeft zijn bronnen binnen Westerlo – al wil hij die niet bij naam noemen in  Ongefilterd. “Ik heb ook een luisterend oor en ik ken iemand bij Westerlo. Er is weinig winnaarsmentaliteit gehaald.”

KVC Westerlo heeft een groot probleem: “Het zit niet goed”

“Na de 4-0 nederlaag bij Lommel ook meteen die gsm’s naar boven halen en lachen … Het zit niet goed bij Westerlo. Charaï lijkt te twijfelen aan zijn opstelling en tactiek. Donderdag zei hij dit, vrijdag dat.

Stijn Stijnen merkte op dat Deschacht de interne keuken van Westerlo zo op tafel gooide: “Dit is het probleem van Westerlo wat Oli nu allemaal zegt. In de kleedkamer zegt de coach iets en de kritiek is doorgespoeld aan Oli. Hij is een lek in de club en zou eigenlijk moeten ontslagen worden.”

Moet de mol eruit bij KVC Westerlo?

“Als ik kijk naar wat hij zegt … Het is de interne keuken van Westerlo. Ik zou uitspitten wie het lek is en ik zou hem meteen buiten shotten. Dan werk je namelijk je trainer tegen”, is Stijnen heel erg streng.

De rust bij Westerlo zal mogelijk pas terugkeren door te winnen. Dit weekend staat er een duel op het programma tegen Zulte Waregem, een van de positieve verrassingen van het seizoensbegin tot dusver. Levert dat de ommekeer op voor de Kemphanen of blijven ze in hetzelfde bedje ziek?

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