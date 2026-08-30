Thorup ziet Genk op goede weg en wijst naar wat nu echt belangrijk wordt

Brandon Morren
Brandon Morren, voetbaljournalist
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Thorup ziet Genk op goede weg en wijst naar wat nu echt belangrijk wordt
Foto: © photonews
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KRC Genk lijkt stilaan dichter te komen bij het voetbal dat Jess Thorup voor ogen heeft. Na de 4-0-zege tegen SK Beveren was de Deen tevreden over de ontwikkeling van zijn ploeg, al benadrukte hij dat het proces nog lang niet voltooid is.

De voorbereiding van Genk verliep niet helemaal zoals gepland. Daardoor moet de ploeg volgens Thorup ook tijdens de competitie nog stappen zetten. Tegen Beveren zag hij alvast veel elementen terug die hij belangrijk vindt.

Op de vraag hoe dicht Genk bij zijn gewenste niveau kwam, bleef Thorup nuchter. “Ik denk dat we goed op weg zijn”, klonk het. De coach herhaalde dat zijn ploeg nog in opbouw is en zich wedstrijd per wedstrijd moet ontwikkelen. De 4-0 tegen Beveren was volgens hem geen perfecte prestatie, simpelweg omdat hij niet gelooft dat zoiets bestaat.

“Voor mij bestaat een ideale wedstrijd eigenlijk niet. Maar we zitten wel op een heel goede weg.” Thorup kon vooral tevreden zijn over de combinatie van rendement en controle. Genk scoorde vier keer, hield de nul en creëerde nog voldoende kansen om de score verder uit te diepen.

Nu volgen de echte waardemeters

De komende weken wordt de lat stevig hoger gelegd. Anderlecht, Gent en Club Brugge wachten als volgende tegenstanders en Thorup ziet daarin vooral een kans om te ontdekken hoe ver zijn ploeg werkelijk staat.

“Nu zullen we echt zien waar we individueel en als ploeg staan”, zei hij. Genk pakte zeven punten uit de voorbije drie wedstrijden. Volgens Thorup hadden dat er met iets meer slimheid zelfs negen kunnen zijn. Dat geeft hem vertrouwen voor wat komt.

“We zijn klaar voor die uitdaging en kijken er echt naar uit om ons op het hoogste niveau te testen.” Vooral het aanvallende spel in de eerste helft tegen Beveren beviel de coach. Genk zocht voortdurend naar voren, maakte vier doelpunten en had mogelijkheden op meer.

De eerste stevige test komt er dus snel aan. Na een overtuigende avond tegen Beveren wil Thorup nu zien of zijn ploeg ook tegen de topclubs hetzelfde niveau kan halen.

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