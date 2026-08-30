Transfer lijkt helemaal rond: KRC Genk verliest absolute sterkhouder

Deze keer lijkt het dan toch echt zover voor Zakaria El Ouahdi. Na meerdere mercato’s waarin hij aan een stap naar een grotere competitie werd gelinkt, staat de Marokkaanse international nu voor een transfer. KRC Genk en Hamburger SV hebben een akkoord bereikt over de 24-jarige flankverdediger, die zondag zijn medische testen aflegt in Duitsland. Als alles volgens plan verloopt, tekent hij er voor vijf seizoenen.

El Ouahdi verlaat de Cegeka Arena na drie bijzonder sterke seizoenen. Hij kwam in 2023 naar Genk en speelde sindsdien 116 wedstrijden voor de Limburgers. Daarin was hij goed voor twintig doelpunten en twaalf assists.

Zijn vertrek groeide de voorbije jaren uit tot een terugkerend thema op de transfermarkt. Onder meer Benfica en Wolfsburg werden aan hem gelinkt, maar telkens kwam het om uiteenlopende redenen niet tot een transfer. Nu krijgt de Marokkaan dan toch zijn kans in een van de vijf grote Europese competities.

De timing is opvallend. Vrijdagavond, na de 4-0-zege tegen Beveren, nam El Ouahdi zichtbaar geëmotioneerd afscheid van de supporters. Hij stond met tranen in de ogen voor de tribunes en liet zo al vermoeden dat er iets op til was. Genk verliest daarmee een speler die bijzonder populair was bij het publiek.

Nieuwe rol bij Hamburg

Bij Hamburger SV zou El Ouahdi in een 3-5-2-systeem terechtkomen, meer als echte wingback. Bij Genk speelde hij doorgaans als zeer offensieve rechtsachter in een viermansdefensie. Die nieuwe rol lijkt goed aan te sluiten bij zijn snelheid, loopvermogen en offensieve drang.

Hamburg eindigde vorig seizoen als dertiende in de Bundesliga, maar blijft een van de grootste clubs van Duitsland. In het Volksparkstadion zitten bij thuiswedstrijden doorgaans ongeveer 57.000 supporters.





HSV begon het nieuwe seizoen met een 2-0-nederlaag tegen Borussia Dortmund. Daarin liet Kos Karetsas, de voormalige ploegmaat van El Ouahdi, zich opmerken. Een van de twee tegendoelpunten kwam bovendien op naam van Sebastiaan Bornauw. De ex-verdediger van Anderlecht is samen met Albert Sambi Lokonga een van de twee Belgen in de kern.

Genk had vertrek al voorbereid

De transfer komt voor Genk niet volledig onverwacht. De Limburgers haalden eerder al de Uruguayaan Kevin Amaro binnen als mogelijke opvolger van El Ouahdi.

Over het exacte transferbedrag is voorlopig nog geen duidelijkheid, maar in de wandelgangen klinkt dat het om een van de grootste uitgaande transfers van Genk van de voorbije tien jaar kan gaan.