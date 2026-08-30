Vanderbiest zegt waar het op staat: "Het is geen Playstation"

RAAL La Louvière en KV Mechelen konden zaterdag allebei argumenten aanhalen om aanspraak te maken op de overwinning. De thuisploeg combineerde bij momenten verzorgd en sloeg gevaarlijk toe in de omschakeling, terwijl Malinwa meer balbezit had en doelman Peano vaker aan het werk zette dan Miras aan de overzijde.

Toch bleef KV Mechelen na afloop met gemengde gevoelens achter. Trainer Fred Vanderbiest zag vooral na de rust voldoende elementen om meer te verdienen dan het uiteindelijke resultaat.

"Als je naar de inhoud van de tweede helft kijkt, hadden we deze wedstrijd waarschijnlijk moeten winnen", vertelde Vanderbiest op zijn persconferentie. "Maar in de eerste helft lieten we de bal te traag rondgaan. Het was wel al beter dan de voorbije weken."

Vanderbiest: "Op basis van de tweede helft moesten we winnen"

De Maneblussers kregen wel twee doelpunten tegen en vonden te weinig antwoorden op de snelle tegenaanvallen van La Louvière. Volgens Vanderbiest lag daar een duidelijke verklaring voor.

"In de eerste helft slaagden we er niet in om de passlijnen af te sluiten en onze balcirculatie was te traag. Daarna heb ik Praet op de zes gezet en speelden we beter voetbal", analyseerde de coach van KV Mechelen.

Wisselende defensie remt automatismen bij KV Mechelen

Vanderbiest ziet nog groeimarge in zijn ploeg, maar wijst ook naar de vele wijzigingen in zijn basiself. Vooral achterin kon Malinwa dit seizoen nog nauwelijks continuïteit opbouwen.





"Waarom krijgen we ons spel nog niet helemaal op de rails? Omdat de ploeg voortdurend verandert. Ik heb dit seizoen nog geen twee keer dezelfde verdediging kunnen opstellen. Dit is geen PlayStation: je bestuurt spelers niet gewoon met een joystick. Ze moeten automatismen ontwikkelen", klonk het scherp.

De vergelijking met vorig seizoen werd gemaakt

De trainer trok ook de vergelijking met vorig seizoen. "Vorig jaar speelden we hier wellicht een mindere wedstrijd, maar toen wonnen we wel. Zo gaat dat soms. Vorige zomer heb ik geklaagd over een gebrek aan versterkingen. Dit seizoen zijn die er gekomen, maar alles moet nog in elkaar vallen."

"Met een ploeg die op papier waarschijnlijk minder sterk was, stonden we vorig seizoen enkele weken voor het einde nog in de top zes. Dat zegt ook iets", besloot Vanderbiest.