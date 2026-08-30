Voormalige Club Brugge-Belg heeft opvallende transfer te pakken

Brandon Morren
Brandon Morren, voetbaljournalist
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Voormalige Club Brugge-Belg heeft opvallende transfer te pakken
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Ignace Van der Brempt zal dit seizoen voor Sassuolo uitkomen. Die club zal onze landgenoot huren van Como in een deal waarin ook een aankoopoptie werd opgenomen.

Lorenz Lomme

Voormalige Club Brugge-Belg heeft opvallende transfer te pakken

We schreven al over de interesse van Sassuolo in Ignace Van der Brempt en de Italianen hebben niet lang getwijfeld. Sassuolo stelt onze landgenoot voor op de officiële clubkanalen.

Het gaat om een uitleenbeurt waarbij de speler verplicht wordt overgenomen als aan bepaalde voorwaarden wordt voldaan. Sassuolo is na Como de tweede Italiaanse club in de carrière van Van der Brempt.

Hij speelde eerder ook voor Club Brugge, RB Salzburg en Hamburger SV (huur). Van der Brempt heeft bij Como nog een contract tot midden 2028, maar het is mogelijk dat hij voor het verstrijken van die overeenkomst al naar Sassuolo verkast.

Ignace Van der Brempt kan deze zomer opnieuw van club veranderen. De 24-jarige Belg staat volgens transferexpert Nicolo Schira in de belangstelling van Sassuolo. De Italiaanse club zou de rechtervleugelverdediger van Como volgen met het oog op een mogelijke transfer.

Van der Brempt ligt bij Como nog vast tot juni 2028. De club hoeft hem dus niet zomaar te laten vertrekken. Transfermarkt schat zijn huidige marktwaarde op drie miljoen euro, al betaalde Como vorige zomer nog vijf miljoen euro om hem definitief over te nemen.

Sassuolo kijkt naar Van der Brempt

De Belg kende de voorbije jaren al een opvallend traject. Hij brak door bij Club Brugge, waar hij in totaal 36 wedstrijden voor de eerste ploeg speelde. In januari 2022 maakte hij de overstap naar RB Salzburg.

In Oostenrijk kwam hij niet altijd even veel aan spelen toe. Daarom volgde in juli 2023 een uitleenbeurt aan Hamburger SV. Een jaar later werd hij opnieuw verhuurd, dit keer aan Como.

Definitief naar Como

Bij de Italiaanse club kreeg Van der Brempt voldoende vertrouwen om zich te tonen. Como besloot hem in de zomer van 2025 definitief over te nemen voor ongeveer vijf miljoen euro. Nu, amper een jaar later, duikt Sassuolo op als mogelijke nieuwe bestemming.

Van der Brempt is vooral actief als rechtervleugelverdediger. Hij kan de volledige flank bestrijken en brengt ook aanvallend snelheid en diepgang. Door zijn ervaring in België, Oostenrijk, Duitsland en Italië heeft hij ondanks zijn leeftijd al heel wat verschillende competities leren kennen.

Op internationaal vlak kwam hij uit voor verschillende Belgische jeugdploegen. Een echte doorbraak bij de Rode Duivels kwam er voorlopig niet.

Sassuolo volgt de situatie van Van der Brempt, maar voorlopig gaat het enkel om belangstelling. Er lijkt nog geen sprake te zijn van onderhandelingen, laat staan van een akkoord. Como kan het dossier rustig bekijken, terwijl de Belg zich verder voorbereidt op het nieuwe seizoen. Voorlopig blijft zijn toekomst dus open.

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Ignace Van Der Brempt

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