Het beproefde recept van Union SG? Hubert krijgt en hoopt vurig

Aernout Van Lindt
Aernout Van Lindt, voetbaljournalist
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Het beproefde recept van Union SG? Hubert krijgt en hoopt vurig
Foto: © photonews
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Union Saint-Gilloise nam zondag in het Dudenpark op opvallende wijze afscheid van Anan Khalaili. De Israëlische flankspeler, die de overstap naar Crystal Palace heeft gemaakt, was nog aanwezig bij de aftrap om zijn voormalige ploegmaats aan te moedigen.

Khalaili verscheen lachend op het veld en vervoegde zelfs nog even de spelerskring van Union vlak voor het begin van de wedstrijd. Zijn vertrek zorgt wel voor verschuivingen op de flank, waar trainer David Hubert snel nieuwe opties krijgt. Verschillende nieuwe opties zelfs.

Louis Patris nam dit seizoen al vaker de plaats van Khalaili in en stond ook tegen zijn ex-club Anderlecht aan de aftrap. De rechtsachter speelde een degelijke, weinig opvallende wedstrijd tegen paars-wit, maar werd in het laatste halfuur vervangen door Denzel De Roeve.

Louis Patris krijgt veel extra concurrentie

Die laatste was amper twee dagen voordien bij Union neergestreken. Toch kreeg de voormalige Club Brugge-speler meteen speelminuten. De Roeve werd deze week voorgesteld als nieuwe versterking op de rechterflank en lijkt dus snel inzetbaar.

"Hij is gewend om elke drie dagen te spelen en zit nog in zijn ritme", verklaarde Hubert na afloop. De Roeve kwam immers al in actie in de Europese voorrondes met het Noorse Brann Bergen. Die ervaring kan Union goed gebruiken in een druk seizoen. Hubert ziet in zijn nieuwkomer ook een antwoord op een duidelijke nood binnen zijn selectie:

Wat als Fuseini nog vertrekt bij Union SG?

"We hadden te weinig profielen voor de flanken. We weten wat hij kan brengen. Nu moet hij zich goed integreren en zich aanpassen aan onze manier van spelen." De transferzomer beheerste ook de persconferentie na de wedstrijd. Terwijl een vertrek van Mohammed Fuseini steeds waarschijnlijker lijkt, staat Union dicht bij de komst van de Argentijnse winger Dylan Aquino.

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Met het vertrek van Khalaili en mogelijk ook Fuseini lijkt de Brusselse club haar flankbezetting grondig te vernieuwen. Hubert gaf, ondanks zijn gebruikelijke terughoudendheid over transfers die nog niet officieel zijn, al een eerste inkijk in het profiel van Aquino.

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