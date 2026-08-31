📷 Kassa rinkelt opnieuw in Genk: financiële meevaller voor Limburgers

Bjorn Vandenabeele, voetbaljournalist
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📷 Kassa rinkelt opnieuw in Genk: financiële meevaller voor Limburgers
Foto: © photonews
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KRC Genk krijgt opnieuw onverwacht goed transfernieuws. Daniel Muñoz verlaat Crystal Palace voor Nottingham Forest, maar ook de Limburgers profiteren mee. Dankzij een oude doorverkoopclausule vloeit opnieuw een aanzienlijk bedrag naar de Cegeka Arena.

Van Colombia naar Limburg

Daniel Muñoz Mejía werd op 26 mei 1996 geboren in Amalfi, Colombia. De rechtsachter begon zijn profcarrière bij Águilas Doradas, waar hij in 2017 debuteerde. Na een passage bij Atlético Nacional maakte hij in 2020 de overstap naar KRC Genk. In België groeide hij uit tot een van de opvallendste aanvallende backs van de competitie.

Muñoz speelde in totaal 122 competitiewedstrijden voor Genk en scoorde daarin zestien keer. In alle competities kwam hij volgens Opta tot 122 wedstrijden en zestien doelpunten voor de Limburgers. Zijn prestaties leverden hem in 2021 bovendien de Belgische beker op.

Ook in Engeland een vaste waarde

In januari 2024 verkocht Genk de Colombiaan aan Crystal Palace voor ongeveer tien miljoen euro, inclusief bonussen. De Limburgers bedongen daarbij een percentage op een toekomstige transfer. Dat bleek een bijzonder waardevolle zet.

Bij Palace groeide Muñoz uit tot een vaste waarde. Hij verzamelde 109 officiële wedstrijden, met elf doelpunten en zestien assists. Zijn hoogtepunt kwam in 2025, toen hij met Palace de FA Cup won en in de finale tegen Manchester City werd uitgeroepen tot man van de wedstrijd. Ook de Community Shield en Conference League kwamen op zijn palmares.

Nieuwe transfer, nieuwe miljoenen

Nottingham Forest betaalt naar verluidt 25,7 miljoen euro voor de dertigjarige verdediger. Muñoz tekende er een contract voor drie seizoenen, met een optie voor nog een jaar. Hij wordt opnieuw verenigd met Oliver Glasner, onder wie hij bij Palace zijn succesvolste periode kende. “Glasner was een belangrijke reden voor mijn keuze. We hebben een sterke band en ik bewonder zijn werkethiek en winnaarsmentaliteit”, zei Muñoz.

Voor Genk betekent de transfer volgens Het Belang van Limburg een extra inkomstenpost van ongeveer 1,77 miljoen euro. Daarmee blijft de Limburgse club profiteren van de carrière die Muñoz na zijn vertrek uit Genk verder uitbouwde.

Van laatbloeier tot international

Muñoz is bovendien een vaste waarde bij Colombia. Hij debuteerde in 2021 voor zijn nationale ploeg en maakte deel uit van de selectie voor de Copa América, waar Colombia in 2024 de finale bereikte. In 2026 behoorde hij ook tot de Colombiaanse WK-selectie.

Genk profiteert zo opnieuw van een transfer die jaren na het oorspronkelijke vertrek nog geld oplevert. Samen met de doorverkoopinkomsten rond onder anderen Ismaïl Saibari, Mika Godts en Jhon Lucumí loopt de opbrengst uit dergelijke clausules deze zomer op tot 14 miljoen euro.

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