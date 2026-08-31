KRC Genk gaat ex-doelman wegkapen bij JPL-concurrent als opvolger Brughmans

KRC Genk gaat ex-doelman wegkapen bij JPL-concurrent als opvolger Brughmans
Foto: © photonews
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Liverpool heeft zijn oog laten vallen op Lucca Brughmans. De 18-jarige doelman van KRC Genk lijkt er de opvolger te moeten gaan worden van Giorgi Mamardashvili. Ook Bayern München volgt de jonge Belg. En als Brughmans zou vertrekken? Dan komt KRC Genk meteen met een opvallende opvolger.

Brughmans geldt al langer als een van de grootste keeperstalenten in België. Met zijn lengte van twee meter en zijn prestaties bij Genk heeft hij zich snel in de kijker gespeeld. Liverpool zou overtuigd zijn van zijn potentieel en de eerste gesprekken zouden intussen lopen.

Ook Bayern München volgt het dossier nog steeds op. Genk verlengde deze zomer nog zijn contract en heeft zo alle troeven in handen. Volgens Transfermarkt bedraagt zijn marktwaarde al vier miljoen euro, opvallend voor een doelman van amper 18 jaar.

Lucca Brughmans van KRC Genk naar Liverpool

Ondertussen staat zijn teller op vijftien wedstrijden voor Genk. En toch lijkt hij nu al op weg naar de Europese top, want Liverpool klopt nadrukkelijk voor hem op de deur. Al zou het ook nog kunnen dat ze hem kopen en nog een jaartje uitlenen (aan Genk).

Het is natuurlijk ook nog de vraag of Giorgi Mamardashvili effectief zou vertrekken naar Nottingham Forest. Er staan in ieder geval al medische testen op het programma voor Brughmans, waardoor er snel kan gehandeld worden indien de situatie zich daartoe noopt.

Tobe Leysen volgt Brughmans op: van OH Leuven naar Genk

Volgens informatie van Voetbalkrant.com heeft KRC Genk ook al meteen een plan B op het oog als Brughmans daadwerkelijk de overstap naar Engeland maakt. Niemand minder dan Tobe Leysen zou dan bij OH Leuven worden weggehaald en terug worden gehaald naar de CEGEKA-Arena.

De doelman van OH Leuven heeft een verleden bij de Limburgers. Hij was er van 2015 tot 2023 actief. Na een periode bij de jeugd van Westerlo was het in Genk dat hij doorbrak, alvorens naar Leuven te trekken. De 24-jarige doelman heeft volgens Transfermarkt ondertussen een marktwaarde van 5 miljoen euro.

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