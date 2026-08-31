Live. Transfernieuws 31/8

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De transfergeruchten, het laatste transfernieuws en officiële transfers vliegen ons om de oren. Bij Voetbalkrant zetten wij alles voor u op een rijtje zodat u tijdens deze mercato niets hoeft te missen!

🎥 Club Brugge heeft Lierse-sensatie in het vizier, die meteen uitpakt met fraai doelpunt

Lierse SK heeft het nieuwe seizoen in de Challenger Pro League geopend met een 4 op 9. Zondagavond ontsnapte Lierse in Seraing aan een tweede nederlaag in drie wedstrijden. Met dank aan Alexandre Stanic, die nadrukkelijk in de belangstelling staat van Club Brugge. (Lees meer)

Alwéér een transfer: 'KRC Genk sluit deal met Nederlanders'

Alwéér een transfer: 'KRC Genk sluit deal met Nederlanders'

Jarne Steuckers lijkt KRC Genk dan toch nog te kunnen verlaten. Hij kiest voor een avontuur in Nederland, maar niet bij de ploeg die hem het eerste wilde. FC Utrecht lijkt het team te worden dat hem er heel graag bij wil en de definitieve oplossing kan zijn. (Lees meer)

Het beproefde recept van Union SG? Hubert krijgt en hoopt vurig

Union Saint-Gilloise nam zondag in het Dudenpark op opvallende wijze afscheid van Anan Khalaili. De Israëlische flankspeler, die de overstap naar Crystal Palace heeft gemaakt, was nog aanwezig bij de aftrap om zijn voormalige ploegmaats aan te moedigen. (Lees meer)

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