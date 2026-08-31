Live. Transfernieuws 31/8: wat met Nkada, David en Sadick?

Redactie
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Live. Transfernieuws 31/8: wat met Nkada, David en Sadick?
Foto: © photonews
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De transfergeruchten, het laatste transfernieuws en officiële transfers vliegen ons om de oren. Bij Voetbalkrant zetten wij alles voor u op een rijtje zodat u tijdens deze mercato niets hoeft te missen!

Aernout Van Lindt

'Van Brederode kan nog vertrekken bij KV Mechelen'

Myron Van Brederode zou plots nog kunnen vertrekken bij KV Mechelen. Van Brederode geniet namelijk concrete interesse van twee Franse clubs. Die deal lijkt nog klaar te kunnen raken voor de transferdeadline - of mogelijk zelfs binnen de 24 uur.

De voorbije weken begon Mechelen niet al te denderend aan het seizoen in de Jupiler Pro League, maar in het hele verhaal is Myron Van Brederode tot op heden wel nog steeds een lichtpuntje gebleken. Hij scoorde de voorbije drie weken en houdt zo eigenhandig het schip van Mechelen nog iets of wat drijvende.

KRC Genk gaat ex-doelman wegkapen bij JPL-concurrent als opvolger Brughmans

Liverpool heeft zijn oog laten vallen op Lucca Brughmans. De 18-jarige doelman van KRC Genk lijkt er de opvolger te moeten gaan worden van Giorgi Mamardashvili. Ook Bayern München volgt de jonge Belg. En als Brughmans zou vertrekken? Dan komt KRC Genk meteen met een opvallende opvolger. (Lees meer)

Aernout Van Lindt

Jonathan David sneller dan verwacht opnieuw weg?

Jonathan David staat nog tot 30 juni 2030 onder contract bij Juventus, maar zijn avontuur in Turijn zou wel eens sneller dan verwacht kunnen aflopen. Atlético Madrid heeft de Canadese spits op de radar en werkt volgens de geruchten aan een mogelijke transfer.

De 26-jarige aanvaller trok in de zomer van 2025 naar Juventus, nadat hij vijf seizoenen indruk had gemaakt bij Lille. In Turijn kwam David intussen in 47 wedstrijden in actie, waarin hij acht keer scoorde en vijf assists afleverde.

Atlético Madrid lonkt naar Jonathan David

Een overgang naar Atlético Madrid zou voor David een nieuw hoofdstuk betekenen in zijn Europese carrière. Na passages in de Jupiler Pro League, de Ligue 1 en de Serie A kan hij dan voor het eerst kennis maken met La Liga.

Witte rook binnen 24 uur: Stroeykens kiest voor opvallende nieuwe bestemming

Witte rook binnen 24 uur: Stroeykens kiest voor opvallende nieuwe bestemming

Stroeykens, Huerta, Augustinsson en Bertaccini. Die vier spelers zouden nog wel eens kunnen/moeten vertrekken bij RSC Anderlecht. Om plaats te maken voor andere spelers of omdat ze onder Vitor Bruno op niet te veel kansen meer zullen moeten rekenen. (Lees meer)

Aernout Van Lindt

Oplossing in de maak voor Sadick

Mujaid Sadick lijkt zijn laatste maanden bij KRC Genk te beleven. De centrale verdediger, die in 2021 overkwam van Deportivo La Coruña, staat volgens Spaanse media dicht bij een transfer naar Rayo Vallecano.

De Spaans-Nigeriaanse verdediger groeide in Limburg uit tot een vaste waarde en verlengde eerder nog zijn contract tot juni 2028. Genk geloofde in zijn profiel: fysiek sterk, snel in de omschakeling en comfortabel aan de bal. Toch veranderde zijn situatie de voorbije zomer volledig.

Sadick op weg naar de uitgang bij Genk

Vorig seizoen kwam Sadick nog 36 keer in actie in de competitie, waarin hij ook tweemaal scoorde. Sinds de komst van Jess Thorup is zijn rol bij de Limburgers echter sterk verminderd. Genk en de speler zoeken daarom naar een oplossing die voor alle partijen interessant is.

Aernout Van Lindt

Nkada naar Frankrijk? Eerste bod is geplaatst

Troyes ziet een mogelijke versterking in Nkada en heeft zich volgens de berichtgeving al bij Standard gemeld. De club uit de Aube, waar Antoine Sibierski niet langer sportief directeur is, kent Nkada goed uit de Ligue 2. Troyes speelt dit seizoen opnieuw op het hoogste Franse niveau en zou de voormalige speler van Rodez graag aantrekken.

De eerste aanbieding werd echter afgewezen door Standard. Het ging om een uitleenbeurt zonder aankoopoptie, een formule die de Luikse directie niet ziet zitten. De Rouches willen dus duidelijk meer garanties wanneer Nkada tijdelijk zou vertrekken.

Nantes kreeg al neen

Nkada zou zelf eerder ook een voorstel van FC Nantes hebben afgewezen. De aanvaller wil naar verluidt niet terugkeren naar de Ligue 2 en geeft de voorkeur aan een kans in een eerste klasse.

Toch kan Troyes in de slotdagen van de transferperiode nog een rol spelen. Nkada ligt bij Standard nog tot 2028 onder contract, maar zijn beperkte rol maakt zijn toekomst onzeker. Het wordt afwachten of Troyes terugkomt met een bod dat Standard wel kan overtuigen.

🎥 Club Brugge heeft Lierse-sensatie in het vizier, die meteen uitpakt met fraai doelpunt

Lierse SK heeft het nieuwe seizoen in de Challenger Pro League geopend met een 4 op 9. Zondagavond ontsnapte Lierse in Seraing aan een tweede nederlaag in drie wedstrijden. Met dank aan Alexandre Stanic, die nadrukkelijk in de belangstelling staat van Club Brugge. (Lees meer)

Alwéér een transfer: 'KRC Genk sluit deal met Nederlanders'

Alwéér een transfer: 'KRC Genk sluit deal met Nederlanders'

Jarne Steuckers lijkt KRC Genk dan toch nog te kunnen verlaten. Hij kiest voor een avontuur in Nederland, maar niet bij de ploeg die hem het eerste wilde. FC Utrecht lijkt het team te worden dat hem er heel graag bij wil en de definitieve oplossing kan zijn. (Lees meer)

Het beproefde recept van Union SG? Hubert krijgt en hoopt vurig

Union Saint-Gilloise nam zondag in het Dudenpark op opvallende wijze afscheid van Anan Khalaili. De Israëlische flankspeler, die de overstap naar Crystal Palace heeft gemaakt, was nog aanwezig bij de aftrap om zijn voormalige ploegmaats aan te moedigen. (Lees meer)

Aernout Van Lindt

Emilio Martinez is een speler van Chelsea

Emiliano Martínez is nu officieel een speler van Chelsea. De Argentijnse doelman, die zondag werd aangetrokken, kwam enkele uren later al voor het eerst in actie, op de dag na de aankondiging van zijn transfer naar de Blues. De Londense club won met 4-3 van Brighton & Hove Albion. Een eerste clean sheet zat er dus niet in voor de nieuwe doelman van de ploeg van Xabi Alonso.

"Het is een droom om hier te zijn! Ik wil hier echt slagen. Ik ben iemand die alles wil winnen wat ik doe en ik wil die mentaliteit naar deze voetbalclub brengen", verklaarde de doelman bij zijn ondertekening bij de Blues.

De transfergeruchten, het laatste transfernieuws en officiële transfers vliegen ons om de oren. Bij Voetbalkrant zetten wij alles voor u op een rijtje zodat u tijdens deze mercato niets hoeft te missen!

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