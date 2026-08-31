Liverpool legt 35 miljoen euro op tafel voor Genk-doelman Brughmans: speciale constructie op komst?

Liverpool lijkt bijzonder ver te willen gaan voor Lucca Brughmans. Nadat eerder al duidelijk werd dat de Engelse topclub gesprekken voerde over de 18-jarige doelman van KRC Genk, zijn er nu nieuwe details opgedoken. De deal zou een waarde van maar liefst 35 miljoen euro hebben.

Volgens Sacha Tavolieri ondergaat Brughmans momenteel al zijn medische testen. Dat gebeurt uit voorzorg, omdat de tijd dringt op de transfermarkt en Liverpool geen kostbare uren wil verliezen als er snel geschakeld moet worden.

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The Belgian goalkeeper is currently undergoing his medical tests as a precaution due to the tight schedule. The transfer is valued at €35M.



If Giorgi Mamardashvili signs for Nottingham, the Belgian will… pic.twitter.com/Vm81aa35a0 — Sacha Tavolieri (@sachatavolieri) August 31, 2026

Constructie hangt af van Mamardashvili

De toekomst van Brughmans hangt daarbij nauw samen met Giorgi Mamardashvili. Als de Georgische doelman naar Nottingham trekt, zou Brughmans meteen bij Liverpool blijven.

Als Mamardashvili toch op Anfield blijft, is het scenario anders. In dat geval zou Genk Brughmans nog een seizoen op huurbasis kunnen behouden. Zo kan hij verder minuten maken in Limburg, terwijl Liverpool zijn komst wel al veiligstelt.

Dat maakt de constructie bijzonder interessant voor Genk. De club zou een gigantisch bedrag kunnen ontvangen en tegelijk nog een jaar sportief gebruikmaken van een van zijn grootste talenten.



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Pas in juli nog verlengd

De timing is extra opvallend omdat Brughmans zijn contract bij Genk pas in juli verlengde tot 2030. De Limburgers maakten daarmee duidelijk dat ze bijzonder veel vertrouwen hebben in de twee meter lange doelman.

Brughmans speelde vorig seizoen vooral bij Jong Genk, maar kreeg op het einde ook zijn kans bij de A-ploeg. Inmiddels stond hij vijftien keer tussen de palen voor het eerste elftal. Daarin slikte hij vijftien doelpunten en hield hij zes clean sheets.

Volgens Transfermarkt bedraagt zijn marktwaarde vier miljoen euro. Een transfer ter waarde van 35 miljoen zou daar dus ver boven liggen.

Ook Bayern München werd eerder al genoemd als geïnteresseerde club, maar Liverpool lijkt nu duidelijk het verst te staan. De medische testen lopen al en de mogelijke constructie ligt klaar. Alleen de situatie rond Mamardashvili moet nog bepalen waar Brughmans dit seizoen uiteindelijk onder de lat staat.