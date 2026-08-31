'Meer dan eerst gedacht: dit bedrag krijgt KRC Genk voor El Ouahdi

Brandon Morren
Brandon Morren, voetbaljournalist
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'Meer dan eerst gedacht: dit bedrag krijgt KRC Genk voor El Ouahdi
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Zakaria El Ouahdi staat op het punt om KRC Genk te verlaten voor Hamburger SV. De deal is nog niet officieel, maar de financiële details raken stilaan bekend. Genk kan uiteindelijk tot twaalf miljoen euro ontvangen en bedong ook nog een stevig doorverkooppercentage.

Zakaria El Ouahdi lijkt KRC Genk definitief te verlaten voor Hamburger SV. De transfer is nog niet officieel aangekondigd, maar alle signalen wijzen erop dat de deal helemaal rond is. De Marokkaanse rechtsachter nam na de 4-0-zege tegen SK Beveren ook al zichtbaar geëmotioneerd afscheid van het Genkse publiek.

Eerder meldde Florian Plettenberg dat Hamburger SV acht miljoen euro zou betalen voor El Ouahdi. Volgens transferexpert Sacha Tavolieri ligt het financiële plaatje echter nog wat hoger. Naast een vast bedrag van acht miljoen euro zouden er nog vier miljoen euro aan bonussen in de deal zitten.

Genk kan nog extra verdienen

Daarnaast zou KRC Genk ook een aanzienlijk doorverkooppercentage hebben bedongen. Dat kan de Limburgers later dus nog extra geld opleveren als El Ouahdi bij Hamburger SV opnieuw een stap vooruit zet en vervolgens wordt doorverkocht.

Voor Genk kan de totale opbrengst zo oplopen tot twaalf miljoen euro, exclusief een eventuele latere doorverkoop. El Ouahdi zet in Duitsland normaal gezien zijn handtekening onder een contract voor vijf seizoenen.

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De transfer betekent het einde van een bijzonder sterke periode in Limburg. El Ouahdi groeide bij Genk uit tot een vaste waarde en publiekslieveling. Zijn emotionele afscheid na de wedstrijd tegen Beveren maakte al duidelijk dat zijn vertrek heel dichtbij was. Nu lijkt alleen de officiële bevestiging nog te ontbreken.

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