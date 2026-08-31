UPDATE: N'Diaye legt morgen medische testen af, Anderlecht kijkt naar vervanger

Johan Walckiers
Johan Walckiers, voetbaljournalist
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UPDATE: N'Diaye legt morgen medische testen af, Anderlecht kijkt naar vervanger
Foto: © photonews
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Anderlecht moet in de slotfase van de transferperiode opnieuw rekening houden met een vertrek van Moussa N'Diaye. De Brusselaars waren eigenlijk van plan om de Senegalese linksachter aan boord te houden, maar Schalke 04 blijft aandringen en de speler zelf zou nadrukkelijk een terugkeer naar Duitsland verkiezen. Voor paars-wit is dat echter geen eenvoudige beslissing, want de opties op de linkerflank zijn bijzonder beperkt.

Johan Walckiers

Moussa N'Diaye op weg naar Werder Bremen

Moussa N'Diaye gaat Anderlecht nog verlaten, dat kwam Voetbalkrant.com net te weten. De linksachter legt morgen medische testen af bij Werder Bremen. Het gaat weer om een huur met (waarschijnlijk niet verplichte) aankoopoptie. Dat betekent ook dat paars-wit nog op zoek moet naar een vervanger, want Ludwig Augustinsson wordt zo de enige overgebleven linksachter in de kern. Er wordt weer onderhandeld met Dundee United over Will Ferry, maar intussen heeft ook Schalke zich daar gemeld door het mislopen van N'Diaye. Ook voor Olivier Deman heeft dat gevolgen, want hij wil Werder dan weer verlaten. Eerder was hij ook in beeld bij Club Brugge. Mogelijk komt ook hij in beeld bij Anderlecht.

Johan Walckiers

Moussa N'Diaye op punt om naar Duitsland te vertrekken

Moussa N’Diaye gaat, zoals we gisteren al schreven, vertrekken bij Anderlecht. Werder Bremen heeft de gesprekken met paars-wit inmiddels opgestart en wil de 24-jarige Senegalese linksachter naar Duitsland halen. Volgens de laatste berichten ligt er een constructie op tafel waarbij N’Diaye eerst op huurbasis naar Werder trekt, met een optie tot aankoop.

Ook Schalke 04 blijft geïnteresseerd in de verdediger, die er vorig seizoen al op huurbasis speelde en hielp bij de promotie naar de Bundesliga. N’Diaye zou zelf een voorkeur hebben voor een terugkeer naar Schalke, maar Werder heeft zich intussen nadrukkelijk in de strijd gemengd. Voor Anderlecht lijkt een vertrek van de speler, die nog tot 2028 onder contract ligt, dan ook steeds waarschijnlijker.

Anderlecht moet in de slotfase van de transferperiode opnieuw rekening houden met een vertrek van Moussa N'Diaye. De Brusselaars waren eigenlijk van plan om de Senegalese linksachter aan boord te houden, maar Schalke 04 blijft aandringen en de speler zelf zou nadrukkelijk een terugkeer naar Duitsland verkiezen. Voor paars-wit is dat echter geen eenvoudige beslissing, want de opties op de linkerflank zijn bijzonder beperkt.

N'Diaye maakte vorig seizoen indruk tijdens zijn uitleenbeurt aan Schalke. De verdediger speelde een belangrijke rol in de promotie van de Duitse club naar de Bundesliga, maar keerde na afloop van zijn huurperiode terug naar Anderlecht. Schalke beschikte destijds immers niet over een aankoopoptie.

N'Diaye wil zelf vertrekken bij Anderlecht

De Duitsers bleven hem echter volgen en willen hem opnieuw naar Gelsenkirchen halen. Volgens onze informatie staat Anderlecht inmiddels meer open voor een vertrek. N'Diaye zou zelf nadrukkelijk aandringen op een transfer.

Dat zorgt voor een dilemma bij paars-wit. Sportief heeft Anderlecht momenteel namelijk niet bepaald een overschot aan linksachters. Met Ludwig Augustinsson heeft de club nog slechts één echte linksachter in de selectie. Een vertrek van N'Diaye zonder onmiddellijke vervanger zou de Brusselaars daardoor bijzonder kwetsbaar maken.

Bovendien is er binnen de sportieve leiding een duidelijke filosofie. Sportief directeur Antoine Sibierski en coach Vitor Bruno willen alleen verder met spelers die volledig met hun gedachten bij Anderlecht zitten. Een speler die nadrukkelijk naar een vertrek verlangt, past niet binnen die visie. Dat maakt een transfer van N'Diaye bespreekbaar, maar Anderlecht wil zich uiteraard niet zomaar verzwakken.

Ferry al weken in beeld

Een mogelijke oplossing staat al een tijdje op de radar. Anderlecht volgt Will Ferry van Dundee United al weken als potentiële opvolger van N'Diaye. De Schotse club hield tot dusver echter vast aan een vraagprijs die voor paars-wit te hoog lag.

De situatie rond N'Diaye kan daardoor opnieuw beweging brengen in het dossier-Ferry. Als Anderlecht effectief afscheid neemt van de Senegalees, zal er immers snel een nieuwe linksachter moeten worden aangetrokken.

Ook financieel blijft het dossier-N'Diaye complex. Anderlecht verlangde aanvankelijk naar verluidt drie tot vijf miljoen euro voor de verdediger. Schalke kan dat bedrag als promovendus niet zomaar ophoesten door de financiële beperkingen waarmee de club rekening moet houden.

Daarom liggen opnieuw gesprekken op tafel over een huurconstructie met een verplichte aankoopoptie. Voor Schalke is dat financieel aantrekkelijker, terwijl Anderlecht op termijn alsnog een transfersom kan ontvangen.

Voor paars-wit is het vooral zaak om beide dossiers aan elkaar te koppelen. Als N'Diaye daadwerkelijk vertrekt, zal er vrijwel onmiddellijk een vervanger moeten komen. Ferry is daarvoor al langer een kandidaat, maar Dundee United zal zijn financiële eisen moeten aanpassen als Anderlecht daadwerkelijk wil doorpakken.

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Anderlecht
FC Schalke 04
Moussa N'Diaye

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