Analyse Anderlecht gaat helemaal los: deze vijf miljoenendeals heeft Sibierski op het oog

Aernout Van Lindt
Aernout Van Lindt, voetbaljournalist
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Anderlecht gaat helemaal los: deze vijf miljoenendeals heeft Sibierski op het oog
Foto: © photonews
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RSC Anderlecht heeft nog tot donderdagavond om zich te wapenen met een aantal nieuwe spelers én om nog een aantal uitgaande deals te finaliseren. Daarbij zou het plots wel eens héél erg snel kunnen gaan voor een paar spelers. Er is namelijk nog héél veel bedrijvigheid en daarmee is het laatste woord nog niet gezegd.

RSC Anderlecht heeft deze zomer al heel wat leuke deals weten te doen, maar er lijken op de laatste dagen van de transfermercato nog wel wat zaken op stapel te staan. Na het vertrek van N'Diaye zullen er mogelijk nog een paar spelers vertrekken en andere in huis worden gehaald.

RSC Anderlecht is nog altijd op zoek naar een linksback om het gat te vullen dat N'Diaye zal laten. Daarbij zijn ze opnieuw uitgekomen bij een verhaal waar eerder al sprake van was vanuit de Italiaanse media: Domagoj Bradaric.

RSC Anderlecht wil Domagoj Bradaric van Hellas Verona in huis halen deze zomer - of wordt het toch Oleg Rebciuk?

Dat is een 26-jarige speler van Hellas Verona uit de Serie B. Daarmee zou Anderlecht ondertussen al even aan het onderhandelen zijn. De linksachter heeft een marktwaarde van anderhalf miljoen euro volgens Transfermarkt en ligt er nog twee seizoenen onder contract.

Toch zou Bradaric een komst naar het Lotto Park zien zitten en ook zijn Italiaanse club zou hem tegen de juiste prijs willen laten vertrekken. Mogelijk komt er de komende uren of dagen dus een vergelijk voor een al bij al haalbaar bedrag voor paars-wit. Al is er met Deman ook nog een alternatief om op deze positie uit te gaan halen. Wat er ook van aan is: er moet een linksback komen naar Neerpede. Volgens Fabrizio Romano is er dan weer een deal getroffen met de 28-jarige Moldavische linksachter Oleg Reabciuk.

Deal tussen Rapid Wien en Anderlecht voor Romeo Amané is zo goed als rond

Het wordt niet de enige nieuwkomer die ze bij RSC Anderlecht nog deze zomer in huis willen halen. Vanuit Wenen klonk het op de persconferentie voor het duel met Salzburg dat de deal met Romeo Amané richting Anderlecht rond is.

Enkel medische proeven houden de komst van Amané in het Lotto Park voorlopig nog tegen. In Wenen zijn de supporters teleurgesteld dat ze de Ivoriaanse middenvelder zien vertrekken, want hij was de voorbije maanden van grote waarde voor zijn team.

RSC Anderlecht heeft een streep getrokken door de komst van Santi Garcia

Met de komst van Amané lijkt het duidelijk: RSC Anderlecht heeft een streep getrokken door de komst van Santi Garcia. Met hem hadden ze een goede klik, maar met zijn club Gil Vicente kwamen ze (nog) niet tot een vergelijk.

Paars-wit had geen trek om tien miljoen euro te betalen voor de speler en dus lijkt de deal er uiteindelijk niet te gaan komen - Amané kan als een prima alternatief worden gezien. Centraal achterin zou Sibierski dan weer een oogje hebben laten vallen op Arnau Comas, terwijl er met Bo Hegland ook nog een Noorse stevige versterking bij zou kunnen komen op het middenveld.

Hij speelt sinds vorig jaar bij het Zweedse Djurgarden. Met zijn prestaties zijn er wel ferme kapers op de kust vanuit Engeland en Frankrijk, met Newcastle United als grootste tegenstander vermoedelijk in de strijd om Hegland.

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