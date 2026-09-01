Analyse Anderlecht gaat helemaal los: eerste verrassende miljoenendeal in kannen en kruiken

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RSC Anderlecht heeft nog tot donderdagavond om zich te wapenen met een aantal nieuwe spelers én om nog een aantal uitgaande deals te finaliseren. Daarbij zou het plots wel eens héél erg snel kunnen gaan voor een paar spelers. Er is namelijk nog héél veel bedrijvigheid en daarmee is het laatste woord nog niet gezegd.