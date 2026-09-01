Anderlecht denkt aan (logische?) Rode Duivel na vertrek van N’Diaye: gesprekken lopen

De nakende transfer van Moussa N’Diaye naar Werder Bremen kan Anderlecht meteen naar een bekende naam op de Duitse transfermarkt leiden. De Brusselaars zijn verkennende gesprekken gestart met de Bundesliga-club over Olivier Deman. De Belgische linksachter staat open voor een vertrek uit Bremen en zou bij Anderlecht een bijzonder interessant profiel kunnen invullen.

N’Diaye staat dicht bij een overstap naar Werder, waar hij dinsdag zijn medische testen aflegt. De Senegalese linksachter zou in eerste instantie op huurbasis vertrekken, terwijl Duitse bronnen melden dat er geen aankoopoptie in de overeenkomst zou zitten.

Daarmee dreigt Anderlecht echter een speler kwijt te raken op een positie waar de spoeling bijzonder dun is. Ludwig Augustinsson is momenteel de enige uitgesproken linksachter in de kern. De Zweed beschikt over veel ervaring, maar kende de voorbije periode ook wedstrijden waarin hij niet kon overtuigen. Een rechtstreekse vervanger voor N’Diaye is dan ook noodzakelijk.

Deman kent de Belgische competitie

Deman zou in dat plaatje passen. De 26-jarige Belg heeft bovendien geen aanpassing nodig aan de Jupiler Pro League. Hij maakte naam bij Cercle Brugge, waar hij uitgroeide tot een vaste waarde en uiteindelijk de aandacht van Werder Bremen trok. In augustus 2023 maakte hij voor ongeveer vier miljoen euro de overstap naar Duitsland.

Bij Werder kende Deman aanvankelijk een veelbelovende start. In zijn eerste Bundesliga-seizoen kwam hij tot dertig competitiewedstrijden, waarvan vijftien als basisspeler. Hij scoorde één keer en leverde één assist.

Toch wist hij zich nooit volledig te verankeren als onbetwiste titularis. De concurrentie op de linkerflank bleef groot en eerder werd al bericht dat Deman ongelukkig was met zijn situatie in Bremen. Werder onderzocht daarom verschillende mogelijkheden voor een vertrek.





Dat leidde in januari 2025 tot een tijdelijke terugkeer naar België. Deman werd verhuurd aan Antwerp en speelde daar tijdens de tweede seizoenshelft twintig competitiewedstrijden.

Club Brugge was eerder geïnteresseerd

Deman stond deze zomer opnieuw op de radar van een Belgische topclub. Club Brugge zag hem als een mogelijke oplossing voor de linksachterpositie na het vertrek van Bjorn Meijer. Ook Tuur Rommens en Jaydon Meghoma werden genoemd als kandidaten. Werder wilde de Belg echter niet zomaar laten gaan en verlangde eerst naar een geschikte vervanger.

De piste naar Club Brugge viel uiteindelijk stil. Anderlecht kan nu profiteren van de gewijzigde situatie. Door het vertrek van N’Diaye heeft paars-wit dringend een nieuwe linksachter nodig, terwijl Deman zelf opnieuw op zoek is naar perspectief.

Bij Anderlecht ligt een basisplaats voor het grijpen

Sportief zou de transfer voor Deman bovendien aantrekkelijk kunnen zijn. Bij Werder moet hij al langer knokken voor zijn plaats, terwijl hij bij Anderlecht meteen aanspraak zou maken op een basisplaats. Augustinsson is voorlopig de enige concurrent, waardoor de Brusselaars Deman niet als louter extra optie zouden aantrekken.

Voor Deman zou een terugkeer naar België bovendien een nieuwe kans betekenen om zijn carrière opnieuw te lanceren. De verdediger verzamelde al drie caps voor de Rode Duivels en debuteerde in 2023 onder Domenico Tedesco. Zijn Bundesliga-ervaring maakt hem bovendien een meer gerijpt profiel dan de jonge alternatieven die Anderlecht achter de hand heeft.

De gesprekken tussen Anderlecht en Werder bevinden zich voorlopig nog in een verkennende fase. Maar het vertrek van N’Diaye creëert een duidelijke behoefte en Deman is een speler die die leemte zowel sportief als qua ervaring kan invullen. Zijn contract in Bremen loopt nog tot juni 2028.