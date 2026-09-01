Beerschot stuurt jong talent naar de buren: meer speelminuten moeten ontwikkeling versnellen

Robbie Maes, voetbaljournalist
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Beerschot stuurt jong talent naar de buren: meer speelminuten moeten ontwikkeling versnellen
Foto: © photonews
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Beerschot laat opnieuw een jeugdspeler tijdelijk andere oorden opzoeken. De 20-jarige Xander Joosen maakt volgens Het Nieuwsblad voor één seizoen de overstap naar VC Wilrijk, dat uitkomt in de tweede amateurafdeling.

De verdedigende middenvelder krijgt er de kans om broodnodige speelminuten op te doen. Iets wat voor een 20-jarige stilaan broodnodig begint te worden.

Joosen maakte dit seizoen wel deel uit van de A-kern van Beerschot, maar kwam voorlopig nog niet in actie in het Olympisch Stadion. Voor de Mannekes is een uitleenbeurt dan ook de meest logische oplossing. In plaats van een heel seizoen vooral op de bank te zitten, kan de jonge middenvelder bij de buren ervaring opdoen en zich verder ontwikkelen.

Vorig seizoen al minuten bij Beerschot

Joosen doorliep een groot deel van zijn opleiding bij Beerschot en schopte het vorig seizoen al tot de A-kern. In 1B mocht hij uiteindelijk één keer invallen bij de hoofdmacht. Daarin speelde hij ruim zeven minuten.

Daar bleef het voorlopig bij. Het merendeel van zijn wedstrijden speelde Joosen bij het U21-team, waar hij ervaring kon blijven opdoen tegen leeftijdsgenoten. Nu wordt de lat opnieuw iets anders gelegd en krijgt hij de kans om zich op een hoger niveau tussen de volwassen spelers te bewijzen.


Voor Beerschot is de uitleenbeurt vooral bedoeld als investering in de toekomst. De club blijft Joosen immers onder contract houden en hoopt dat de ervaring bij Wilrijk hem sterker maakt.

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