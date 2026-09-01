Bocht van 180 graden: Genkie trekt plots naar ... Duitsland

Aernout Van Lindt
Aernout Van Lindt, voetbaljournalist
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Bocht van 180 graden: Genkie trekt plots naar ... Duitsland
Foto: © photonews
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Jarne Steuckers lijkt KRC Genk dan toch nog te kunnen verlaten. Hij kiest voor een avontuur in Nederland, maar niet bij de ploeg die hem het eerste wilde. FC Utrecht lijkt het team te worden dat hem er heel graag bij wil en de definitieve oplossing kan zijn.

Aernout Van Lindt

Bocht van 180 graden: Genkie trekt plots naar ... Duitsland

Jarne Steuckers leek de voorbije week nadrukkelijk op weg naar Nederland. Diverse teams wilden er hem bij en er leek dit weekend een vergelijk te zijn gevonden. Maar niets is minder waar, want er wordt nu een ferme bocht gemaakt.

De speler van KRC Genk trekt plots naar Duitsland en gaat er op het tweede niveau voetballen. Hij wordt namelijk tot het einde van het seizoen uitgeleend aan VfL Bochum. Op clubniveau is daarover een vergelijk gevonden, de deal zal heel snel ook officieel worden afgerond. Daarmee komt er een verrassend einde aan een verrassende transferzaak.

 

 

Jarne Steuckers lijkt KRC Genk dan toch nog te kunnen verlaten. Hij kiest voor een avontuur in Nederland, maar niet bij de ploeg die hem het eerste wilde. FC Utrecht lijkt het team te worden dat hem er heel graag bij wil en de definitieve oplossing kan zijn.

Ondanks een seizoen waarin hij goed was voor 11 assists, verloor Jarne Steuckers geleidelijk zijn plaats in de basiself van Genk. De middenvelder leek een maand geleden nog te kunnen vertrekken naar AZ, maar die deal raakte uiteindelijk niet rond.

Toch lijkt hij alsnog naar Nederland te zullen vertrekken, waar hij ondertussen al wat ervaring heeft vanuit zijn periode bij MVV Maastricht. FC Utrecht houdt de situatie in de gaten en zou de deal willen sluiten nog deze zomer, zodat iedereen er beter van gaat worden.

Jarne Steuckers met marktwaarde van vijf miljoen euro richting exit bij Genk: enter Utrecht

Het zou een win-win-situatie kunnen zijn voor KRC Genk, Utrecht én Steuckers. Hij zit al langer op een zijspoor bij Genk en kreeg nog niet al te veel kansen, ook al niet op het einde van vorig seizoen. Op die manier kan hij nu zijn carrière gaan proberen te herlanceren.

De 24-jarige Belg heeft volgens Transfermarkt nog altijd een marktwaarde van zo'n vijf miljoen euro. Hij ligt nog twee jaar onder contract in Limburg, dus is de vraag hoeveel geld ze bij Genk nog voor hem kunnen weten te vangen.

KRC Genk heeft nog veel meer werk op transfermercato

Bryan Heynen kreeg vorige week nog de wind van voren, maar met een verdedigende middenvelder achter zich zou ook hij mogelijk beter tot zijn recht kunnen komen. Dus lijken er ook nog wat inkomende zaken te gaan moeten gebeuren.

Hendrik Van Crombrugge en Mujaid Sadick, die dit seizoen niet meer met de A-kern trainen, mogen ook nog vertrekken bij KRC Genk. Het zouden nog wel eens een paar heel interessante dagen kunnen worden wat de zomermercato van de Limburgers betreft.

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