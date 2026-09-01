Bocht van 180 graden in situatie rond Max Dean

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KAA Gent speelde donderdagavond 0-0 gelijk tegen Hibernian in de play-offs van de Conference League. Op het wedstrijdblad was geen enkel spoor van Max Dean. En dus was de vraag andermaal: wat gaat er met de aanvaller gebeuren?