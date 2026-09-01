BREAKING: Ambitieus KV Kortrijk shopt nu ook bij ... RSC Anderlecht

BREAKING: Ambitieus KV Kortrijk shopt nu ook bij ... RSC Anderlecht
Foto: © photonews
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KV Kortrijk is niet denderend aan het seizoen begonnen. Zeker achteraan hebben ze vooralsnog opendeurdagen gehouden. Om de defensieve stabiliteit te gaan verbeteren zijn ze nu ook bij RSC Anderlecht uitgekomen. De zoektocht naar versterkingen gaat ondertussen onverminderd verder, zoveel is duidelijk.

Aernout Van Lindt

Vroninks kan definitief naar KV Kortrijk

Opmerkelijk: de deal tussen KV Kortrijk en RSC Anderlecht zou gaan over een definitieve transfer. Op die manier komt de vergelijking met Campbell zelfs nog beter tot zijn recht, want ook hij werd definitief overgenomen door De Kerels.

Er ligt een contract van drie seizoenen, mét optie op een vierde jaar bij Kortrijk, op tafel voor de jonge rechtsachter van de RSCA Futures. De deal zal normaliter een van de volgende uren ook meteen helemaal rond zijn. We houden u verder op de hoogte binnen dit dossier, net zoals u ook alle andere transfergeruchten bij ons op de voet kan volgen.

KV Kortrijk is niet denderend aan het seizoen begonnen. Zeker achteraan hebben ze vooralsnog opendeurdagen gehouden. Om de defensieve stabiliteit te gaan verbeteren zijn ze nu ook bij RSC Anderlecht uitgekomen. De zoektocht naar versterkingen gaat ondertussen onverminderd verder, zoveel is duidelijk.

KV Kortrijk heeft zijn eerste weken in de Jupiler Pro League achter de rug. En tot op heden waren het opendeurdagen achteraan. Zowel Club Brugge, Royal Antwerp FC als Charleroi konden drie keer scoren tegen rood-wit.

En dus moet er wat extra bijkomen achteraan. In die optiek heeft Kortrijk nu een nieuwe rechtsachter op het oog die nog dinsdag in huis wordt gehaald. Basile Vroninks komt over van RSC Anderlecht en zal naar het Guldensporenstadion komen.

KV Kortrijk huurt Basile Vroninks van RSC Anderlecht

De rechtsachter zal op huurbasis overkomen tot het einde van het seizoen. De 19-jarige verdediger heeft volgens Transfermarkt ondertussen al een marktwaarde van zo'n 400.000 euro, maar bij Kortrijk kan hij aan die cijfers verder gaan werken.

Vroninks begon zijn carrière bij KHO Wolvertem-Merchtem, maar zit al sinds 2012 bij de jeugd van RSC Anderlecht. Nu gaat hij dus voor de eerste keer andere oorden gaan opzoeken om zo de doelen van Kortrijk te helpen behalen. Donderdag speelt Kortrijk tegen Anderlecht, maar dat is een inhaalwedstrijd en dus zonder Vroninks.

KV Kortrijk is op zoek naar eerste punten en meer stabiliteit

KV Kortrijk haalde eerder ook al Shandre Campbell bij Club Brugge weg om voor extra creativiteit te zorgen. De speler wist ondertussen ook al de nodige indruk te maken bij De Kerels, al leverde dat nog geen punten op voor de West-Vlamingen.

Kan nu ook Vroninks voor die extra push zorgen, maar dan op verdedigend gebied? Voor hem zelf kan het dé kans worden om speelminuten te genereren op het hoogste niveau, want bij paars-wit zat hij een beetje vast bij de RSCA Futures op dit moment. Met Ali Maamar, Ilay Camara en Killian Sardella is de concurrentie bij Anderlecht heel groot op die positie.

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Shandre Campbell
Basile Vroninks

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