Doelmannencarrousel na transfer van Brughmans? Twee JPL-clubs zitten nog op hete kolen

Bart Vandenbussche
Bart Vandenbussche, voetbaljournalist
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Doelmannencarrousel na transfer van Brughmans? Twee JPL-clubs zitten nog op hete kolen
Foto: © photonews
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Lucca Brughmans staat voor een transfer die het Belgische voetbal nog lang zal bijblijven. De amper 18-jarige doelman van KRC Genk trekt voor liefst 35 miljoen euro naar Liverpool. Daarmee bevestigen de Reds niet alleen hun geloof in het uitzonderlijke talent van de jonge Belg, ze handelen ook opvallend proactief op de transfermarkt.

Want hoewel Brughmans nog maar aan het begin van zijn carrière staat, heeft Liverpool duidelijk al een plan met hem. De Engelse topclub wil de Genkse doelman op termijn klaarstomen voor een prominente rol op Anfield. Alleen is het nog niet helemaal duidelijk waar Brughmans dit seizoen zijn wedstrijden zal spelen.

Liverpool wacht niet af

De sleutel in het verhaal is Giorgi Mamardashvili. De Georgische doelman is momenteel de tweede keuze bij Liverpool, achter Alisson Becker, maar staat nog steeds in de belangstelling van Nottingham Forest. Een transfer zou de komende dagen nog kunnen plaatsvinden.

Liverpool wil in dat scenario niet op het laatste moment moeten improviseren. Daarom wordt Brughmans nu al binnengehaald. Als Mamardashvili daadwerkelijk vertrekt, schuift de 18-jarige Belg meteen door naar de rol van tweede doelman bij de Reds.

Dat zou een spectaculaire versnelling van zijn carrière betekenen. Brughmans heeft nog nauwelijks ervaring op het allerhoogste niveau, maar Liverpool ziet in hem blijkbaar voldoende potentieel om hem meteen als doublure van Alisson te gebruiken.

Als Mamardashvili daarentegen in Liverpool blijft, ziet het scenario er anders uit. Dan is het de bedoeling dat Brughmans nog één seizoen bij Genk wordt gestald. Daar zou hij opnieuw eerste doelman worden en verdere ervaring opdoen. Liverpool wil hem immers niet zomaar naar Engeland halen om vervolgens zijn ontwikkeling te blokkeren.

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Genk wil Tobe Leysen halen

Voor Genk zorgt de transfer hoe dan ook voor een bijzonder lastige timing. Als Mamardashvili vertrekt en Brughmans meteen naar Liverpool moet, heeft de Limburgse club nog slechts enkele dagen om een nieuwe doelman te vinden. De Belgische transfermarkt sluit donderdag en dus is er weinig ruimte voor vergissingen.

Genk heeft alvast een concreet doelwit in beeld: Tobe Leysen van OH Leuven.

De 24-jarige doelman wordt al langer gevolgd door verschillende Belgische clubs, maar een transfer kwam er tot dusver nooit. De situatie is nu echter bijzonder interessant. Leysen zit in zijn laatste contractjaar bij OHL. Als hij zijn verbintenis niet verlengt, dreigt de club hem komende zomer gratis te verliezen.

Bovendien is Leysen dit seizoen nog niet tussen de palen verschenen. Trainer Timmy Simons kiest voorlopig voor Dani Van den Heuvel. Dat kan uiteraard een sportieve keuze zijn, maar het is niet uitgesloten dat OHL tegelijk naar een oplossing zoekt voor Leysen.

Voor Genk zou Leysen in ieder geval een logische piste zijn als Brughmans effectief naar Liverpool vertrekt. Hij kent de Belgische competitie, heeft ervaring en kan meteen als eerste doelman worden ingeschoven. Indien hij bij OH Leuven blijft, wordt er waarschijnlijk wel werk gemaakt van een contractverlenging.

Brughmans houdt voorlopig alle opties open

Voor Brughmans zelf blijft het dus nog even afwachten. Zijn transfer naar Liverpool is een zekerheid, maar zijn bestemming voor de rest van dit seizoen hangt af van de toekomst van Mamardashvili.

Blijft de Georgiër, dan keert Brughmans normaal gezien tijdelijk terug naar Genk. Vertrekt Mamardashvili, dan kan de jonge Belg meteen onderdeel worden van de eerste ploeg van Liverpool.

Op langere termijn is het plaatje misschien nog interessanter. Alisson Becker heeft bij Liverpool immers een aflopend contract. Als de Braziliaan volgende zomer vertrekt, kan er bij de Engelse topclub een belangrijke plaats vrijkomen.

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