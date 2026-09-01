DONE DEAL: Genk slaat hard toe en plukt verdediger weg bij rechstreekse concurrent

KRC Genk is nog volop actief op de transfermarkt. Terwijl een aantal uitgaande deals in een stroomversnelling zijn gekomen, wordt nu ook aan inkomende zijde werk gemaakt van een aantal nieuwkomers. Eentje is alvast officieel: Christiaan Ravych maakt de overstap van Cercle Brugge naar KRC Genk.

KRC Genk heeft zich versterkt met Christiaan Ravych. Hij komt over van Cercle Brugge en tekent een contract voor vier seizoenen bij de Limburgers. Daarmee halen ze meteen een pittige versterking voor de defensie in huis.

Met Ravych haalt KRC Genk een profiel naar Limburg dat ervaring, duelkracht en leiderschap toevoegt aan de achterhoede. Met meer dan 100 wedstrijden op de teller kent de 24-jarige verdediger de Belgische competitie. Bij Cercle groeide hij uit tot een vaste waarde achterin. Twee seizoenen geleden werd hij er door de supporters verkozen tot speler van het seizoen.

Christiaan Ravych trekt van Cercle Brugge naar KRC Genk

Volgens Genk zelf is Ravych een verdediger met présence. Uiteraard kan hij een wapen zijn in de lucht met 193 centimeter hoogte. Een leidersfiguur die de concurrentie kan gaan aangaan met Smets en Kongolo, die momenteel spelen op die plaatsen.

Ravych werd opgeleid bij Club Brugge en maakte in 2021 de overstap naar Cercle Brugge. Daar debuteerde hij in juli 2022 op het hoogste niveau en groeide hij stap voor stap uit tot één van de sterkhouders van de ploeg. Ook Europees deed hij intussen ervaring op.

KRC Genk haalt Ravych in huis, die opnieuw Europa in wil

“Ik kijk enorm uit naar deze nieuwe uitdaging”, aldus Christiaan Ravych op de webstek van KRC Genk. “KRC Genk is een topclub met ambitie. Alles is hier aanwezig om het beste uit mezelf te halen. Ik heb met Cercle een seizoen bovenin meegedraaid en van Europa kunnen proeven. Ik wil er alles voor geven om daar opnieuw te geraken."





Volgens Transfermarkt is Ravych op dit moment 2,5 miljoen euro waard. Dat is een bedrag dat Genk in principe zonder problemen op tafel kan leggen, al is tot op heden nog niet geweten hoeveel miljoenen ze daadwerkelijk op tafel leggen.