Filip Joos is kritisch voor transferpolitiek Club Brugge: "Ik zou hem laten gaan"

Aernout Van Lindt
Aernout Van Lindt, voetbaljournalist
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Filip Joos is kritisch voor transferpolitiek Club Brugge: "Ik zou hem laten gaan"
Foto: © photonews
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Club Brugge beleeft een zeer stevige zomermercato. Daarbij is van meet af aan gezegd dat een aantal spelers niet mogen vertrekken. En dat levert toch ook wel wat onmin op hier en daar, waardoor er ook na het sluiten van de mercato zal moeten worden ingesprongen in de zaak.

Bij de vijf namen die Bart Verhaeghe altijd had opgeschreven als spelers die zeker moesten blijven waren er logische namen, zoals Nicolo Tresoldi. De nummer 1 in de spits stond in de belangstelling van heel Europa, maar zelfs voor 35 miljoen euro bewoog men niet op Jan Breydel.

Ook Jorne Spileers en Romeo Vermant stonden echter op dat lijstje. Die eerste is nochtans maar vierde keuze bij Club Brugge centraal achterin, zeker als Joel Ordonez opnieuw fit is. En de tweede lijkt ook niet op al te veel kansen te moeten gaan rekenen.

Romeo Vermant mag niet naar Strasbourg van Club Brugge

Romeo Vermant is op dit moment tweede keuze achter Nicolo Tresoldi, maar precies daardoor is hij belangrijk in de 'squadplanning'. Wanneer Tresoldi uitvalt, is Vermant de logische eerste vervanger. Een seizoen met competitie, Europees voetbal en bekervoetbal vraagt bovendien om meer dan elf vaste namen.

RC Strasbourg wilde zo'n vijftien tot mogelijk zelfs twintig miljoen euro spenderen aan Vermant en de spits zelf zag dat ook meer dan zitten, maar Club Brugge blijft het been stijf houden. Het ziet er niet naar uit dat ze hem gaan laten vertrekken deze zomer. 

Romeo Vermant gaat geen eerste spits worden bij Club Brugge

Vermant wil vooral opnieuw regelmatig aan spelen toekomen, maar telt voorlopig amper 34 speelminuten dit seizoen. Ook de komende weken lijkt dat niet te gaan veranderen. "Als Tresoldi zeker blijft, dan zou ik Vermant laten gaan", aldus Filip Joos duidelijk in 90 Minutes.

"Strasbourg is een prachtige club en dat is een heel mooi bedrag. Voor Vermant is het zeer jammer. Alles in acht genomen? Vermant verdient het om ergens eerste spits te zijn en dat gaat hij bij Club Brugge niet worden dit seizoen. Je kan nog een speler halen om hem op te volgen, snel schakelen. Ik kijk vanuit de blik van Vermant en ik heb er begrip voor."

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