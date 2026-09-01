Helemaal rond: Wout Faes verlaat Leicester City en kiest voor ambitieuze Championship-club

Wout Faes heeft een nieuwe club gevonden, dat werd ons deze morgen bevestigd. De 28-jarige verdediger verlaat Leicester City en trekt naar West Ham United, waar hij vandaag zijn handtekening zal zetten onder een contract voor drie seizoenen. Voor de Rode Duivel betekent de transfer vooral een nieuwe kans om opnieuw stabiliteit en speelminuten te vinden.

Faes had bij Leicester City nauwelijks nog toekomstperspectief. De verdediger was de voorbije jaren een vaste waarde in de Engelse voetbalpiramide, maar zijn situatie bij de Foxes was steeds moeilijker geworden. In januari 2026 werd hij al verhuurd aan AS Monaco, waar hij tot het einde van het seizoen speelde met een aankoopoptie. Die overgang leidde uiteindelijk niet tot een definitieve transfer.

Nu komt er dus een definitieve oplossing. Faes kiest opnieuw voor Engeland, maar wel voor een club met duidelijke ambities. West Ham wil zo snel mogelijk terug naar de Premier League en ziet in de Belg een ervaren verdediger die meteen inzetbaar moet zijn.

Van Premier League naar een nieuwe start

Faes maakte in 2022 de overstap van Stade de Reims naar Leicester City. De Engelsen betaalden ongeveer 15 miljoen pond voor de centrale verdediger. Hij maakte snel indruk en hielp Leicester aanvankelijk aan een reeks clean sheets.

Toch kende zijn periode bij Leicester de nodige ups en downs. In zijn eerste seizoen werd hij onder meer bekend door de ongelukkige wedstrijd tegen Liverpool waarin hij twee eigen doelpunten maakte. Later scoorde hij zelf tegen West Ham op de laatste speeldag, al kon hij de degradatie van Leicester naar de Championship daarmee niet voorkomen.

Leicester keerde daarna terug naar de Premier League, maar Faes bleef niet altijd verzekerd van zijn plaats. Zijn uitleenbeurt aan Monaco vorig seizoen was een duidelijk signaal dat een vertrek dichterbij kwam.





Nieuwe kans bij West Ham

Bij West Ham wacht Faes een club die opnieuw naar het hoogste niveau wil. De Championship-club heeft dit seizoen duidelijke promotieambities en wil de Belgische international gebruiken om meer ervaring en stabiliteit in de defensie te brengen.

Voor Faes is de keuze ook vanuit internationaal perspectief belangrijk. Hij wil opnieuw regelmatig spelen en zich daardoor opnieuw nadrukkelijker in beeld voetballen bij de Rode Duivels. Bondscoach Mark van Bommel had bovendien al contact met de verdediger, waardoor Faes weet dat een sterke periode bij West Ham zijn kansen op een terugkeer in de nationale ploeg kan vergroten.

De verdediger heeft intussen al een aanzienlijk parcours achter de rug. Na zijn opleiding bij Lierse en een passage bij Anderlecht brak hij door bij Oostende, waarna hij via Reims naar Leicester trok. Bij de Rode Duivels verzamelde hij inmiddels meer dan twintig caps en maakte hij deel uit van de Belgische selectie op het WK 2022.