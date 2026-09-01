Helemaal rond: Wout Faes verlaat Leicester City en kiest voor ambitieuze Championship-club

Johan Walckiers
Johan Walckiers, voetbaljournalist
| Reageer
Helemaal rond: Wout Faes verlaat Leicester City en kiest voor ambitieuze Championship-club
Volg Voetbalkrant nu ook via Google!

Wout Faes heeft een nieuwe club gevonden, dat werd ons deze morgen bevestigd. De 28-jarige verdediger verlaat Leicester City en trekt naar West Ham United, waar hij vandaag zijn handtekening zal zetten onder een contract voor drie seizoenen. Voor de Rode Duivel betekent de transfer vooral een nieuwe kans om opnieuw stabiliteit en speelminuten te vinden.

Faes had bij Leicester City nauwelijks nog toekomstperspectief. De verdediger was de voorbije jaren een vaste waarde in de Engelse voetbalpiramide, maar zijn situatie bij de Foxes was steeds moeilijker geworden. In januari 2026 werd hij al verhuurd aan AS Monaco, waar hij tot het einde van het seizoen speelde met een aankoopoptie. Die overgang leidde uiteindelijk niet tot een definitieve transfer.

Nu komt er dus een definitieve oplossing. Faes kiest opnieuw voor Engeland, maar wel voor een club met duidelijke ambities. West Ham wil zo snel mogelijk terug naar de Premier League en ziet in de Belg een ervaren verdediger die meteen inzetbaar moet zijn.

Van Premier League naar een nieuwe start

Faes maakte in 2022 de overstap van Stade de Reims naar Leicester City. De Engelsen betaalden ongeveer 15 miljoen pond voor de centrale verdediger. Hij maakte snel indruk en hielp Leicester aanvankelijk aan een reeks clean sheets.

Toch kende zijn periode bij Leicester de nodige ups en downs. In zijn eerste seizoen werd hij onder meer bekend door de ongelukkige wedstrijd tegen Liverpool waarin hij twee eigen doelpunten maakte. Later scoorde hij zelf tegen West Ham op de laatste speeldag, al kon hij de degradatie van Leicester naar de Championship daarmee niet voorkomen.

Leicester keerde daarna terug naar de Premier League, maar Faes bleef niet altijd verzekerd van zijn plaats. Zijn uitleenbeurt aan Monaco vorig seizoen was een duidelijk signaal dat een vertrek dichterbij kwam.

Nieuwe kans bij West Ham

Bij West Ham wacht Faes een club die opnieuw naar het hoogste niveau wil. De Championship-club heeft dit seizoen duidelijke promotieambities en wil de Belgische international gebruiken om meer ervaring en stabiliteit in de defensie te brengen.

Voor Faes is de keuze ook vanuit internationaal perspectief belangrijk. Hij wil opnieuw regelmatig spelen en zich daardoor opnieuw nadrukkelijker in beeld voetballen bij de Rode Duivels. Bondscoach Mark van Bommel had bovendien al contact met de verdediger, waardoor Faes weet dat een sterke periode bij West Ham zijn kansen op een terugkeer in de nationale ploeg kan vergroten.

De verdediger heeft intussen al een aanzienlijk parcours achter de rug. Na zijn opleiding bij Lierse en een passage bij Anderlecht brak hij door bij Oostende, waarna hij via Reims naar Leicester trok. Bij de Rode Duivels verzamelde hij inmiddels meer dan twintig caps en maakte hij deel uit van de Belgische selectie op het WK 2022.

Reageer
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief
Jupiler Pro League
Jupiler Pro League Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
The Championship
The Championship Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
Anderlecht
West Ham Utd
Wout Faes

Meer nieuws

Santi Garcia nog naar Anderlecht? Dit is wat er gisterenavond nog gebeurde

Santi Garcia nog naar Anderlecht? Dit is wat er gisterenavond nog gebeurde

08:35
6
Anderlecht heeft ook nog verdediger op het oog (die niet echt staat te springen om te komen)

Anderlecht heeft ook nog verdediger op het oog (die niet echt staat te springen om te komen)

08:00
Cercle Brugge troeft Blackburn Rovers af en haalt Nigeriaanse winger uit Portugal

Cercle Brugge troeft Blackburn Rovers af en haalt Nigeriaanse winger uit Portugal

09:30
1
Na 25 jaar is het eindelijk zover: Lommel maakt zich op voor historische avond tegen Club Brugge

Na 25 jaar is het eindelijk zover: Lommel maakt zich op voor historische avond tegen Club Brugge

09:15
Eindelijk die transfer, maar Lucas Stassin moest belangrijke toegeving doen

Eindelijk die transfer, maar Lucas Stassin moest belangrijke toegeving doen

08:30
KV Kortrijk heeft nog een middenvelder beet: Sloveens jeugdinternational

KV Kortrijk heeft nog een middenvelder beet: Sloveens jeugdinternational

08:50
Anderlecht krijgt harde realitycheck tegen Union: ook deze dure aanwinst ligt onder vuur

Anderlecht krijgt harde realitycheck tegen Union: ook deze dure aanwinst ligt onder vuur

22:00
6
Live. Transfernieuws 1/9: Anderlecht krijgt slecht nieuws, Antwerp versterkt zich nog

Live. Transfernieuws 1/9: Anderlecht krijgt slecht nieuws, Antwerp versterkt zich nog

09:00
Veelbesproken rode kaart krijgt gevolgen: Lierse accepteert straf voor sterkhouder

Veelbesproken rode kaart krijgt gevolgen: Lierse accepteert straf voor sterkhouder

08:50
Volgende versterking Antwerp is onderweg: eentje die ze goed kunnen gebruiken

Volgende versterking Antwerp is onderweg: eentje die ze goed kunnen gebruiken

07:20
‘Gigantische vrees voor Club Brugge: transferprijs van deze speler kan in elkaar storten’

‘Gigantische vrees voor Club Brugge: transferprijs van deze speler kan in elkaar storten’

06:45
5
Ivan Leko schiet (opnieuw) met scherp op eigen ploeg en laat er weinig van heel

Ivan Leko schiet (opnieuw) met scherp op eigen ploeg en laat er weinig van heel

06:00
2
🎥 📷 Fans KAA Gent maken indruk op Burgess: "Iets speciaals neerzetten"

🎥 📷 Fans KAA Gent maken indruk op Burgess: "Iets speciaals neerzetten"

23:30
2
"Geen echte vakantie genomen": sterkhouder van de Rouches vertelt zijn verhaal Interview

"Geen echte vakantie genomen": sterkhouder van de Rouches vertelt zijn verhaal

22:45
2
‘Standard heeft oplossing gevonden voor aanvaller Timothé Nkada’

‘Standard heeft oplossing gevonden voor aanvaller Timothé Nkada’

21:00
2
📷 ‘Akkoord is er: nieuwe speler voor RSC Anderlecht heeft stevig prijskaartje’

📷 ‘Akkoord is er: nieuwe speler voor RSC Anderlecht heeft stevig prijskaartje’

20:30
14
Anderlecht breekt mogelijk clubrecord, maar het verleden waarschuwt meteen

Anderlecht breekt mogelijk clubrecord, maar het verleden waarschuwt meteen

19:00
4
📷 Kassa rinkelt opnieuw in Genk: financiële meevaller voor Limburgers

📷 Kassa rinkelt opnieuw in Genk: financiële meevaller voor Limburgers

21:20
Live. Transfernieuws 31/8: OFFICIEEL RSC Anderlecht neemt afscheid van speler

Live. Transfernieuws 31/8: OFFICIEEL RSC Anderlecht neemt afscheid van speler

21:40
1
‘KAA Gent heeft oplossing voor Max Dean: dit is de transfersom’

‘KAA Gent heeft oplossing voor Max Dean: dit is de transfersom’

19:10
6
Hein Vanhaezebrouck spreekt klare taal over Man van de Match in KAA Gent-Club Brugge

Hein Vanhaezebrouck spreekt klare taal over Man van de Match in KAA Gent-Club Brugge

20:00
Donkere wolken boven RAAL La Louvière: onderzoek naar mogelijk misbruik binnen jeugdwerking

Donkere wolken boven RAAL La Louvière: onderzoek naar mogelijk misbruik binnen jeugdwerking

18:50
Heuglijk nieuws bij de VRT: Sporza-gezicht verwacht eerste kindje De derde helft

Heuglijk nieuws bij de VRT: Sporza-gezicht verwacht eerste kindje

19:30
7
Was rood voor Carlos Forbs terecht? Jonathan Lardot is heel duidelijk

Was rood voor Carlos Forbs terecht? Jonathan Lardot is heel duidelijk

18:00
37
Alweer een nieuwe club: PSV wil zich versterken met Arthur Vermeeren (ex-Antwerp)

Alweer een nieuwe club: PSV wil zich versterken met Arthur Vermeeren (ex-Antwerp)

18:30
7
Ook KAA Gent casht stevig: 'Matias Fernandez-Pardo maakt zich op voor knaltransfer naar Premier League'

Ook KAA Gent casht stevig: 'Matias Fernandez-Pardo maakt zich op voor knaltransfer naar Premier League'

17:00
Doelmannencarrousel na transfer van Brughmans? Twee JPL-clubs zitten nog op hete kolen

Doelmannencarrousel na transfer van Brughmans? Twee JPL-clubs zitten nog op hete kolen

00:03
2
Oplossing in de maak voor Bertaccini: Anderlecht praat met opvallende club

Oplossing in de maak voor Bertaccini: Anderlecht praat met opvallende club

14:30
3
BREAKING: Lionel Messi zet punt achter interlandcarrière bij Argentinië

BREAKING: Lionel Messi zet punt achter interlandcarrière bij Argentinië

17:20
Nog niet zo straf als Kiyine, maar ook OHL-speler krijgt stevige straf na bizarre verkeersinbreuk

Nog niet zo straf als Kiyine, maar ook OHL-speler krijgt stevige straf na bizarre verkeersinbreuk

16:20
9
OFFICIEEL: Anderlecht ziet floptransfer na anderhalf jaar alweer vertrekken

OFFICIEEL: Anderlecht ziet floptransfer na anderhalf jaar alweer vertrekken

14:00
9
'Meer dan eerst gedacht: dit bedrag krijgt KRC Genk voor El Ouahdi

'Meer dan eerst gedacht: dit bedrag krijgt KRC Genk voor El Ouahdi

16:30
Nieuwe knaltransfer op komst voor Belg Samuel Mbangula

Nieuwe knaltransfer op komst voor Belg Samuel Mbangula

16:00
Opvallende transfer op komst: 'STVV versterkt zich met Tottenham-verdediger'

Opvallende transfer op komst: 'STVV versterkt zich met Tottenham-verdediger'

15:30
Nodige versterking: 'Westerlo doet heel goede deal met Hongaars international'

Nodige versterking: 'Westerlo doet heel goede deal met Hongaars international'

15:00
UPDATE: N'Diaye legt morgen medische testen af, Anderlecht kijkt naar vervanger

UPDATE: N'Diaye legt morgen medische testen af, Anderlecht kijkt naar vervanger

13:42
7

Meer nieuws

Populairste artikels

Jupiler Pro League

 Speeldag 3
Standard Standard 2-0 La Louvière La Louvière
Zulte Waregem Zulte Waregem 4-0 SK Beveren SK Beveren
Charleroi Charleroi 2-0 KV Mechelen KV Mechelen
Antwerp Antwerp 4-4 KRC Genk KRC Genk
Lommel SK Lommel SK 4-0 Westerlo Westerlo
Club Brugge Club Brugge 1-0 Cercle Brugge Cercle Brugge
STVV STVV 02/09 Union SG Union SG
KAA Gent KAA Gent 03/09 OH Leuven OH Leuven
Anderlecht Anderlecht 03/09 KV Kortrijk KV Kortrijk

Nieuwste reacties

rinus michels rinus michels over Santi Garcia nog naar Anderlecht? Dit is wat er gisterenavond nog gebeurde Philippe Cr Philippe Cr over Cercle Brugge troeft Blackburn Rovers af en haalt Nigeriaanse winger uit Portugal Patrick van Mechgelen Patrick van Mechgelen over Was rood voor Carlos Forbs terecht? Jonathan Lardot is heel duidelijk Christophe De Geyter Christophe De Geyter over ‘KAA Gent heeft oplossing voor Max Dean: dit is de transfersom’ André Coenen André Coenen over Alweer een nieuwe club: PSV wil zich versterken met Arthur Vermeeren (ex-Antwerp) Atletico1988 Atletico1988 over Anderlecht krijgt harde realitycheck tegen Union: ook deze dure aanwinst ligt onder vuur Wijlen Josip Weber Wijlen Josip Weber over ‘Gigantische vrees voor Club Brugge: transferprijs van deze speler kan in elkaar storten’ Star.CSR Star.CSR over 'KRC Genk gaat ex-doelman wegkapen bij JPL-concurrent als opvolger Brughmans' Wesl Wesl over Liverpool legt 35 miljoen euro op tafel voor Genk-doelman Brughmans: speciale constructie op komst? roodwit1880 roodwit1880 over Doelmannencarrousel na transfer van Brughmans? Twee JPL-clubs zitten nog op hete kolen Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2026 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved