Hoogspanning in Engeland: twee clubs strijden hard voor twee Rode Duivels, kogels door de kerk

De strijd om een voetballer is soms ongemeen hard. En soms gebeuren er al eens gekke dingen. Zo is de strijd om de Rode Duivels op dit moment ook enorm ongezien. En daarbij worden al eens lekkere deals gesloten, terwijl soms het geweer van schouder wordt veranderd. Dodi Lukebakio lijkt nu op weg naar Crystal Palace, terwijl Malick Fofana zal tekenen bij Sunderland. Het had zomaar andersom kunnen zijn.

Het is de laatste dag om transfers te sluiten in Engeland en dus is de vraag wie er nog allemaal van ploeg zal veranderen. Ook de Rode Duivels zijn daarbij hot. Zij zouden tot bijna 300 miljoen euro kunnen opleveren in deze zotte zomer.

Een van de heetste dossiers van de laatste dagen was dat van Rode Duivel Malick Fofana. Die was het onderwerp van een heuse soap, waarbij Crystal Palace onder de duiven wilde schieten van Sunderland en elke andere clubs.

Malick Fofana naar Sunderland en niet naar Crystal Palace? Dan kiest Crystal Palace voor Dodi Lukebakio

Uiteindelijk ziet het er nu naar uit dat Fofana alsnog naar Sunderland zal trekken, waardoor ze bij Crystal Palace op hun beurt het geweer van schouder gaan veranderen en gaan mikken op een andere Rode Duivel: Dodi Lukebakio.

De Engelse club heeft zich al gemeld bij het management van die andere Rode Duivel. Bedoeling is om snel te schakelen, terwijl Lukebakio ondertussen ook op weg leek naar ... Sunderland. Het is duidelijk: beide Belgen lagen bij beide clubs in balans.

Er waren eerder al gesprekken tussen Lukebakio en ... Sunderland: Inception is er niets tegen



Lukebakio is momenteel actief in Portugal en heeft volgens Transfermarkt een marktwaarde van zo'n vijftien miljoen euro. De rechtsbuiten zou Benfica Lissabon echter dus kunnen verlaten voor een avontuur bij Crystal Palace, al zal er dan snel moeten geschakeld worden. De transfermarkt sluit op dinsdagavond en dus moeten de gesprekken snel verlopen om de deal nog helemaal rond te krijgen.