KAA Gent schept miljoenen, maar moet er ook nog wat bij? Dit zegt Rik De Mil

KAA Gent was al flink bedrijvig op de transfermarkt deze zomer. Zowel inkomend als uitgaand is er heel wat gebeurd ondertussen. Komt er nog wat bij de komende dagen? Dat is een belangrijke vraag die bij iedereen in en rond de Planet Group Arena leeft.

Met Burgess en Ngom werden twee nieuwe verdedigers aangetrokken, terwijl Benes het middenveld kwam versterken, Wilson en Cooman voor extra concurrentie moeten zorgen als vleugelbacks en Vergara voor de goals moet zorgen.

Met Skoras, Kanga en Yokota verdween er echter ook heel wat creativiteit en scorend vermogen, terwijl ook Ito en Kotto weg zijn én de transfer van Max Dean richting Engeland ook nakend is - al is daar ondertussen wel een ferme wending in het verhaal. Gent gaf 7,1 miljoen euro uit en kreeg meer dan het dubbele inkomend.

KAA Gent heeft financieel gezien een gezonde zomer

Met ook nog een flinke som bij de doorverkoop van Fernandez-Pardo stevenen we af op zo'n 23 miljoen euro en zo meer dan vijftien miljoen euro 'winst' op de transfermarkt deze zomer.

Daarmee zou Gent dus wel nog eens flink de markt op kunnen/moeten, toch? "Of ik er nog iemand bij wil? Ik zou kunnen zeggen dat ik er nog zes wil", kon er een lachje af bij T1 Rik De Mil van KAA Gent. Om daarna openhartig te zijn over de toekomstvisie van zijn team.

Rik De Mil kijkt ook al uit naar de volgende transfermercato's

"We hebben een duidelijk beeld van hoe we Gent omhoog willen krijgen en ik besef dat het niet in één keer zal lukken. Zijn er nog dingen die ik anders wil zien? Ja. We zullen de gesprekken daarover nog voeren, maar ik ben ook heel blij met de komt Balikwisha."





"Hij is hongerig om zich opnieuw te lanceren. Ik heb er een goed gesprek mee gehad en hij kan ons helpen om stappen te zetten. We gaan zien of we nu nog iets kunnen doen, maar misschien hebben we nog meer mercato’s nodig om een ploeg te bouwen die bovenaan kan meestrijden."