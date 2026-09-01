KV Kortrijk heeft nog een middenvelder beet: Sloveens jeugdinternational

KV Kortrijk heeft in de laatste dagen van de mercato nog een versterking voor het middenveld beet. De West-Vlaamse club haalt de 21-jarige Rok Storman naar het Guldensporenstadion. De Sloveen komt op huurbasis over van Karvina, waarbij KV Kortrijk ook een aankoopoptie heeft bedongen.

Veelzijdige middenvelder

Storman is een speler die op verschillende posities op het middenveld uit de voeten kan. Hij combineert fysieke kwaliteiten met de nodige technische bagage en moet Kortrijk vooral meer intensiteit en loopvermogen bijbrengen.

Zijn kracht en uithoudingsvermogen maken hem inzetbaar in zowel een controlerende als meer aanvallende rol. Daardoor beschikt trainer Michiel Jonckheere over een extra optie die meerdere posities kan invullen.

De Sloveen doorliep zijn opleiding in eigen land en schopte het tot de nationale jeugdelftallen. Bij Karvina ontwikkelde hij zich de voorbije periode verder en groeide hij uit tot een belangrijke speler.





Dossier van lange adem

Voor Kortrijk kwam de transfer niet zomaar uit de lucht vallen. Sporting director Nils Vanneste geeft aan dat de club al geruime tijd bezig was met het dossier.

"De komst van Rok is het resultaat van een dossier waar we al geruime tijd aan werkten. De gesprekken en onderhandelingen liepen al een hele tijd, maar het was geen eenvoudig dossier. Uiteindelijk slaagden we erin om de transfer rond te krijgen en Storman naar Kortrijk te halen."