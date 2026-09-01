KV Kortrijk heeft nog een middenvelder beet: Sloveens jeugdinternational

Johan Walckiers
Johan Walckiers, voetbaljournalist
| Reageer
KV Kortrijk heeft nog een middenvelder beet: Sloveens jeugdinternational
Foto: © photonews
Volg Voetbalkrant nu ook via Google!

KV Kortrijk heeft in de laatste dagen van de mercato nog een versterking voor het middenveld beet. De West-Vlaamse club haalt de 21-jarige Rok Storman naar het Guldensporenstadion. De Sloveen komt op huurbasis over van Karvina, waarbij KV Kortrijk ook een aankoopoptie heeft bedongen.

Veelzijdige middenvelder

Storman is een speler die op verschillende posities op het middenveld uit de voeten kan. Hij combineert fysieke kwaliteiten met de nodige technische bagage en moet Kortrijk vooral meer intensiteit en loopvermogen bijbrengen.

Zijn kracht en uithoudingsvermogen maken hem inzetbaar in zowel een controlerende als meer aanvallende rol. Daardoor beschikt trainer Michiel Jonckheere over een extra optie die meerdere posities kan invullen.

 

De Sloveen doorliep zijn opleiding in eigen land en schopte het tot de nationale jeugdelftallen. Bij Karvina ontwikkelde hij zich de voorbije periode verder en groeide hij uit tot een belangrijke speler.

Dossier van lange adem

Voor Kortrijk kwam de transfer niet zomaar uit de lucht vallen. Sporting director Nils Vanneste geeft aan dat de club al geruime tijd bezig was met het dossier.

"De komst van Rok is het resultaat van een dossier waar we al geruime tijd aan werkten. De gesprekken en onderhandelingen liepen al een hele tijd, maar het was geen eenvoudig dossier. Uiteindelijk slaagden we erin om de transfer rond te krijgen en Storman naar Kortrijk te halen."

Reageer
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief
Jupiler Pro League
Jupiler Pro League Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
First League
First League Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
KV Kortrijk
MFK Karviná
Rok Storman

Meer nieuws

Cercle Brugge troeft Blackburn Rovers af en haalt Nigeriaanse winger uit Portugal

Cercle Brugge troeft Blackburn Rovers af en haalt Nigeriaanse winger uit Portugal

09:30
1
Na 25 jaar is het eindelijk zover: Lommel maakt zich op voor historische avond tegen Club Brugge

Na 25 jaar is het eindelijk zover: Lommel maakt zich op voor historische avond tegen Club Brugge

09:15
Helemaal rond: Wout Faes verlaat Leicester City en kiest voor ambitieuze Championship-club

Helemaal rond: Wout Faes verlaat Leicester City en kiest voor ambitieuze Championship-club

09:45
Santi Garcia nog naar Anderlecht? Dit is wat er gisterenavond nog gebeurde

Santi Garcia nog naar Anderlecht? Dit is wat er gisterenavond nog gebeurde

08:35
6
Live. Transfernieuws 1/9: Anderlecht krijgt slecht nieuws, Antwerp versterkt zich nog

Live. Transfernieuws 1/9: Anderlecht krijgt slecht nieuws, Antwerp versterkt zich nog

09:00
Eindelijk die transfer, maar Lucas Stassin moest belangrijke toegeving doen

Eindelijk die transfer, maar Lucas Stassin moest belangrijke toegeving doen

08:30
Veelbesproken rode kaart krijgt gevolgen: Lierse accepteert straf voor sterkhouder

Veelbesproken rode kaart krijgt gevolgen: Lierse accepteert straf voor sterkhouder

08:50
Anderlecht heeft ook nog verdediger op het oog (die niet echt staat te springen om te komen)

Anderlecht heeft ook nog verdediger op het oog (die niet echt staat te springen om te komen)

08:00
Volgende versterking Antwerp is onderweg: eentje die ze goed kunnen gebruiken

Volgende versterking Antwerp is onderweg: eentje die ze goed kunnen gebruiken

07:20
‘Gigantische vrees voor Club Brugge: transferprijs van deze speler kan in elkaar storten’

‘Gigantische vrees voor Club Brugge: transferprijs van deze speler kan in elkaar storten’

06:45
5
Ivan Leko schiet (opnieuw) met scherp op eigen ploeg en laat er weinig van heel

Ivan Leko schiet (opnieuw) met scherp op eigen ploeg en laat er weinig van heel

06:00
2
🎥 📷 Fans KAA Gent maken indruk op Burgess: "Iets speciaals neerzetten"

🎥 📷 Fans KAA Gent maken indruk op Burgess: "Iets speciaals neerzetten"

23:30
2
"Geen echte vakantie genomen": sterkhouder van de Rouches vertelt zijn verhaal Interview

"Geen echte vakantie genomen": sterkhouder van de Rouches vertelt zijn verhaal

22:45
2
Anderlecht krijgt harde realitycheck tegen Union: ook deze dure aanwinst ligt onder vuur

Anderlecht krijgt harde realitycheck tegen Union: ook deze dure aanwinst ligt onder vuur

22:00
6
📷 Kassa rinkelt opnieuw in Genk: financiële meevaller voor Limburgers

📷 Kassa rinkelt opnieuw in Genk: financiële meevaller voor Limburgers

21:20
Live. Transfernieuws 31/8: OFFICIEEL RSC Anderlecht neemt afscheid van speler

Live. Transfernieuws 31/8: OFFICIEEL RSC Anderlecht neemt afscheid van speler

21:40
1
‘Standard heeft oplossing gevonden voor aanvaller Timothé Nkada’

‘Standard heeft oplossing gevonden voor aanvaller Timothé Nkada’

21:00
2
📷 ‘Akkoord is er: nieuwe speler voor RSC Anderlecht heeft stevig prijskaartje’

📷 ‘Akkoord is er: nieuwe speler voor RSC Anderlecht heeft stevig prijskaartje’

20:30
14
Hein Vanhaezebrouck spreekt klare taal over Man van de Match in KAA Gent-Club Brugge

Hein Vanhaezebrouck spreekt klare taal over Man van de Match in KAA Gent-Club Brugge

20:00
Anderlecht breekt mogelijk clubrecord, maar het verleden waarschuwt meteen

Anderlecht breekt mogelijk clubrecord, maar het verleden waarschuwt meteen

19:00
4
Donkere wolken boven RAAL La Louvière: onderzoek naar mogelijk misbruik binnen jeugdwerking

Donkere wolken boven RAAL La Louvière: onderzoek naar mogelijk misbruik binnen jeugdwerking

18:50
‘KAA Gent heeft oplossing voor Max Dean: dit is de transfersom’

‘KAA Gent heeft oplossing voor Max Dean: dit is de transfersom’

19:10
6
Heuglijk nieuws bij de VRT: Sporza-gezicht verwacht eerste kindje De derde helft

Heuglijk nieuws bij de VRT: Sporza-gezicht verwacht eerste kindje

19:30
7
Was rood voor Carlos Forbs terecht? Jonathan Lardot is heel duidelijk

Was rood voor Carlos Forbs terecht? Jonathan Lardot is heel duidelijk

18:00
37
Alweer een nieuwe club: PSV wil zich versterken met Arthur Vermeeren (ex-Antwerp)

Alweer een nieuwe club: PSV wil zich versterken met Arthur Vermeeren (ex-Antwerp)

18:30
7
Doelmannencarrousel na transfer van Brughmans? Twee JPL-clubs zitten nog op hete kolen

Doelmannencarrousel na transfer van Brughmans? Twee JPL-clubs zitten nog op hete kolen

00:03
2
Ook KAA Gent casht stevig: 'Matias Fernandez-Pardo maakt zich op voor knaltransfer naar Premier League'

Ook KAA Gent casht stevig: 'Matias Fernandez-Pardo maakt zich op voor knaltransfer naar Premier League'

17:00
BREAKING: Lionel Messi zet punt achter interlandcarrière bij Argentinië

BREAKING: Lionel Messi zet punt achter interlandcarrière bij Argentinië

17:20
Nog niet zo straf als Kiyine, maar ook OHL-speler krijgt stevige straf na bizarre verkeersinbreuk

Nog niet zo straf als Kiyine, maar ook OHL-speler krijgt stevige straf na bizarre verkeersinbreuk

16:20
9
'Meer dan eerst gedacht: dit bedrag krijgt KRC Genk voor El Ouahdi

'Meer dan eerst gedacht: dit bedrag krijgt KRC Genk voor El Ouahdi

16:30
Nieuwe knaltransfer op komst voor Belg Samuel Mbangula

Nieuwe knaltransfer op komst voor Belg Samuel Mbangula

16:00
Opvallende transfer op komst: 'STVV versterkt zich met Tottenham-verdediger'

Opvallende transfer op komst: 'STVV versterkt zich met Tottenham-verdediger'

15:30
Nodige versterking: 'Westerlo doet heel goede deal met Hongaars international'

Nodige versterking: 'Westerlo doet heel goede deal met Hongaars international'

15:00
Oplossing in de maak voor Bertaccini: Anderlecht praat met opvallende club

Oplossing in de maak voor Bertaccini: Anderlecht praat met opvallende club

14:30
3
OFFICIEEL: Anderlecht ziet floptransfer na anderhalf jaar alweer vertrekken

OFFICIEEL: Anderlecht ziet floptransfer na anderhalf jaar alweer vertrekken

14:00
9
'Antwerp vindt oplossing voor overbodige middenvelder'

'Antwerp vindt oplossing voor overbodige middenvelder'

13:30
6

Meer nieuws

Populairste artikels

Jupiler Pro League

 Speeldag 3
Standard Standard 2-0 La Louvière La Louvière
Zulte Waregem Zulte Waregem 4-0 SK Beveren SK Beveren
Charleroi Charleroi 2-0 KV Mechelen KV Mechelen
Antwerp Antwerp 4-4 KRC Genk KRC Genk
Lommel SK Lommel SK 4-0 Westerlo Westerlo
Club Brugge Club Brugge 1-0 Cercle Brugge Cercle Brugge
STVV STVV 02/09 Union SG Union SG
KAA Gent KAA Gent 03/09 OH Leuven OH Leuven
Anderlecht Anderlecht 03/09 KV Kortrijk KV Kortrijk

Nieuwste reacties

rinus michels rinus michels over Santi Garcia nog naar Anderlecht? Dit is wat er gisterenavond nog gebeurde Philippe Cr Philippe Cr over Cercle Brugge troeft Blackburn Rovers af en haalt Nigeriaanse winger uit Portugal Patrick van Mechgelen Patrick van Mechgelen over Was rood voor Carlos Forbs terecht? Jonathan Lardot is heel duidelijk Christophe De Geyter Christophe De Geyter over ‘KAA Gent heeft oplossing voor Max Dean: dit is de transfersom’ André Coenen André Coenen over Alweer een nieuwe club: PSV wil zich versterken met Arthur Vermeeren (ex-Antwerp) Atletico1988 Atletico1988 over Anderlecht krijgt harde realitycheck tegen Union: ook deze dure aanwinst ligt onder vuur Wijlen Josip Weber Wijlen Josip Weber over ‘Gigantische vrees voor Club Brugge: transferprijs van deze speler kan in elkaar storten’ Star.CSR Star.CSR over 'KRC Genk gaat ex-doelman wegkapen bij JPL-concurrent als opvolger Brughmans' Wesl Wesl over Liverpool legt 35 miljoen euro op tafel voor Genk-doelman Brughmans: speciale constructie op komst? roodwit1880 roodwit1880 over Doelmannencarrousel na transfer van Brughmans? Twee JPL-clubs zitten nog op hete kolen Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2026 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved