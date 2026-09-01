Live. Transfernieuws 1/9: Anderlecht krijgt slecht nieuws, Antwerp versterkt zich nog
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De transfergeruchten, het laatste transfernieuws en officiële transfers vliegen ons om de oren. Bij Voetbalkrant zetten wij alles voor u op een rijtje zodat u tijdens deze mercato niets hoeft te missen!
Helemaal rond: Wout Faes verlaat Leicester City en kiest voor ambitieuze Championship-club
Wout Faes heeft een nieuwe club gevonden, dat werd ons deze morgen bevestigd. De 28-jarige verdediger verlaat Leicester City en trekt naar West Ham United, waar hij vandaag zijn handtekening zal zetten onder een contract voor drie seizoenen. Voor de Rode Duivel betekent de transfer vooral een nieuwe kans om opnieuw stabiliteit en speelminuten te vinden. (Lees meer)
Cercle Brugge troeft Blackburn Rovers af en haalt Nigeriaanse winger uit Portugal
Cercle Brugge staat op het punt om Tunde Akinsola aan zijn selectie toe te voegen. De 23-jarige Nigeriaanse winger is onderweg naar België om zijn medische testen af te leggen en lijkt daarmee voor de Vereniging te kiezen boven een avontuur in de Engelse Championship. (Lees meer)
KV Kortrijk heeft nog een middenvelder beet: Sloveens jeugdinternational
KV Kortrijk heeft in de laatste dagen van de mercato nog een versterking voor het middenveld beet. De West-Vlaamse club haalt de 21-jarige Rok Storman naar het Guldensporenstadion. De Sloveen komt op huurbasis over van Karvina, waarbij KV Kortrijk ook een aankoopoptie heeft bedongen. (Lees meer)
Santi Garcia nog naar Anderlecht? Dit is wat er gisterenavond nog gebeurde
Anderlecht blijft tot het laatste moment proberen om Santi García naar het Lotto Park te halen, maar het dossier lijkt helemaal vastgelopen. Met de Belgische transfermarkt die donderdag om 23.59 uur sluit, is er nog altijd geen akkoord met Gil Vicente over de transfersom van de Spaanse middenvelder. (Lees meer)
Eindelijk die transfer, maar Lucas Stassin moest belangrijke toegeving doen
Lucas Stassin lijkt na meer dan een jaar wachten eindelijk zijn zin te krijgen. De 21-jarige Belgische aanvaller staat op het punt om Saint-Étienne te verlaten en een nieuwe stap in zijn carrière te zetten. Stassin trekt naar Sevilla FC, waar hij op huurbasis aan de slag gaat met een aankoopoptie. (Lees meer)
Anderlecht heeft ook nog verdediger op het oog (die niet echt staat te springen om te komen)
Anderlecht heeft zijn huiswerk op de transfermarkt nog niet helemaal af. Hoewel de Brusselaars de voorbije weken flink hebben geïnvesteerd in hun kern, blijft er één positie waar de spoeling bijzonder dun is: centraal achterin. De interesse in Arnau Comas past dan ook perfect in dat plaatje. (Lees meer)
Volgende versterking Antwerp is onderweg: eentje die ze goed kunnen gebruiken
Antwerp staat op het punt om zich in de laatste uren van de transferperiode te versterken met Bahmed Deuff. De 20-jarige middenvelder van FC Nantes wordt volgens Franse bronnen verwacht op de Bosuil en moet Antwerp extra mogelijkheden geven op het middenveld. Het zou gaan om een huurdeal met een aankoopoptie van ongeveer twee miljoen euro. (Lees meer)
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