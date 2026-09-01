Live. Transfernieuws 1/9: Antwerp ziet Valencia vertrekken

Redactie
| Reageer
Live. Transfernieuws 1/9: Antwerp ziet Valencia vertrekken
Volg Voetbalkrant nu ook via Google!

De transfergeruchten, het laatste transfernieuws en officiële transfers vliegen ons om de oren. Bij Voetbalkrant zetten wij alles voor u op een rijtje zodat u tijdens deze mercato niets hoeft te missen!

PRIMEUR: KRC Genk schakelt bliksemsnel en heeft verrassende vervanger El Ouahdi beet

PRIMEUR: KRC Genk schakelt bliksemsnel en heeft verrassende vervanger El Ouahdi beet

Zakaria El Ouahdi vertrekt zoals verwacht bij KRC Genk. En dus hebben ze al een vervanger op het oog. Het zal een miljoenentransfer worden, want voor Milan Roganovic zullen ze diep in de buidel moeten tasten. Hij lijkt wel het profiel te zijn waar ze bij Genk binnen enkele jaren een veelvoud kunnen krijgen bij verkoop. (Lees meer)

Aernout Van Lindt

Antwerp ziet Valencia vertrekken

"Anthony Valencia (23) verlaat RAFC en gaat aan de slag bij CR Flamengo, een Braziliaanse topclub die momenteel tweede staat in de competitie. Valencia speelde vier seizoenen bij ons en maakte Den Dubbel mee. Alles samen kwam hij 84 keer in actie en scoorde hij 13 doelpunten."

"Muchas gracias, Anthony, y ¡mucho éxito en Brasil!", wensen ze bij Antwerp hun ondertussen ex-speler veel plezier en succes in Brazilië. De deal rond Valencia lag ondertussen al een weekje in de pijplijn en sinds dit weekend was de 23-jarige middenvelder ook al in Brazilië aanwezig. Er komt zo een einde aan een lange soap. 

BREAKING: Ambitieus KV Kortrijk shopt nu ook bij ... RSC Anderlecht

BREAKING: Ambitieus KV Kortrijk shopt nu ook bij ... RSC Anderlecht

KV Kortrijk is niet denderend aan het seizoen begonnen. Zeker achteraan hebben ze vooralsnog opendeurdagen gehouden. Om de defensieve stabiliteit te gaan verbeteren zijn ze nu ook bij RSC Anderlecht uitgekomen. De zoektocht naar versterkingen gaat ondertussen onverminderd verder, zoveel is duidelijk. (Lees meer)

Zulte Waregem duwt door voor overbodige Club Brugge-middenvelder

Zulte Waregem duwt door voor overbodige Club Brugge-middenvelder

Zulte Waregem is in de slotfase van de transferperiode in gesprek met Club Brugge over Lynnt Audoor. De 22-jarige middenvelder mag blauw-zwart verlaten als er een akkoord wordt gevonden over de voorwaarden. Ook het Nederlandse Cambuur heeft interesse in de jeugdspeler van Club. (Lees meer)

UPDATE: West Ham zet deal met Faes 'on hold': verdediger kijkt naar andere opties

UPDATE: West Ham zet deal met Faes 'on hold': verdediger kijkt naar andere opties

Wout Faes had een nieuwe club gevonden, dat werd ons deze morgen bevestigd. De 28-jarige verdediger zou Leicester City verlaten en naar West Ham United trekken. Intussen is er echter een kink in de kabel gekomen. West Ham heeft een andere opportuniteit gevonden en wil die eerst verkennen. Voor Faes is dat natuurlijk een hele slag en hij bekijkt zijn verdere opties. (Lees meer)

Bocht van 180 graden: Genkie trekt plots naar ... Duitsland

Bocht van 180 graden: Genkie trekt plots naar ... Duitsland

Jarne Steuckers lijkt KRC Genk dan toch nog te kunnen verlaten. Hij kiest voor een avontuur in Nederland, maar niet bij de ploeg die hem het eerste wilde. FC Utrecht lijkt het team te worden dat hem er heel graag bij wil en de definitieve oplossing kan zijn. (Lees meer)

Aernout Van Lindt

Malick Fofana kiest voor opvallende uitdaging

Er was de voorbije weken veel te doen over Malick Fofana. Diverse ploegen wilden hem in huis halen, maar uiteindelijk kiest hij voor een opvallende uitdaging. Hij trekt naar Engeland en gaat tekenen voor Sunderland.

Met de deal zou zo'n dertig miljoen euro gemoeid zijn. Op die manier komt er een verrassend einde aan een ook al verrassende transfersoap. De voorbije weken werd hij gelinkt aan diverse clubs uit diverse landen, maar uiteindelijk is het Sunderland die het haalt voor de jonge Rode Duivel. De ex-speler van KAA Gent maakt op die manier ook meteen een van zijn dromen waar.

Beerschot stuurt jong talent naar de buren: meer speelminuten moeten ontwikkeling versnellen

Beerschot laat opnieuw een jeugdspeler tijdelijk andere oorden opzoeken. De 20-jarige Xander Joosen maakt volgens Het Nieuwsblad voor één seizoen de overstap naar VC Wilrijk, dat uitkomt in de tweede amateurafdeling. (Lees meer)

Aernout Van Lindt

STVV huurt Kota Takai van Tottenham Hotspur

STVV huurt Kota Takai van Tottenham Hotspur. De Japanse centrale verdediger, die vorig seizoen door de Engelse grootmacht Tottenham Hotspur werd overgenomen van Kawasaki Frontale, zal bij STVV aantreden met het nummer 4.

“Kota is een enorm getalenteerde centrale verdediger die alle facetten van het hedendaagse voetbal beheerst”, is STVV-CEO Takayuki Tateishi tevreden op de webstek van STVV. “Naast zijn uitstekende game intelligence kan hij zowel met zijn rechter- als linkervoet uitstekend uit de voeten. Voeg daar zijn kwaliteiten in het luchtruim aan toe en je hebt het ideale profiel voor onze defensie."

DONE DEAL: Genk slaat hard toe en plukt verdediger weg bij rechstreekse concurrent

DONE DEAL: Genk slaat hard toe en plukt verdediger weg bij rechstreekse concurrent

KRC Genk is nog volop actief op de transfermarkt. Terwijl een aantal uitgaande deals in een stroomversnelling zijn gekomen, wordt nu ook aan inkomende zijde werk gemaakt van een aantal nieuwkomers. Eentje is alvast officieel: Christiaan Ravych maakt de overstap van Cercle Brugge naar KRC Genk. (Lees meer)

UPDATE: Anderlecht pakt door: nieuwe middenvelder legt medische testen af

UPDATE: Anderlecht pakt door: nieuwe middenvelder legt medische testen af

Anderlecht blijft tot het laatste moment proberen om Santi García naar het Lotto Park te halen, maar het dossier lijkt helemaal vastgelopen. Met de Belgische transfermarkt die donderdag om 23.59 uur sluit, is er nog altijd geen akkoord met Gil Vicente over de transfersom van de Spaanse middenvelder. (Lees meer)

Vorig jaar nog titularis, nu vooral bankzitter: Cercle-doelman vindt onderdak in Nederland

Maxime Delanghe staat voor een nieuwe uitdaging. De Cercle Brugge-doelman is volgens Het Nieuwsblad op weg naar Willem II. (Lees meer)

Union doet het weer: speler uit de Duitse vierde klasse lijkt onderweg

Union Saint-Gilloise heeft opnieuw een opvallende piste uit zijn datascouting gehaald. De Brusselse club staat op het punt om Dennis Egel vast te leggen, een 21-jarige centrale verdediger die momenteel nog actief is bij Astoria Walldorf in de Regionalliga Südwest, het vierde niveau van het Duitse voetbal. (Lees meer)

Cercle Brugge troeft Blackburn Rovers af en haalt Nigeriaanse winger uit Portugal

Cercle Brugge staat op het punt om Tunde Akinsola aan zijn selectie toe te voegen. De 23-jarige Nigeriaanse winger is onderweg naar België om zijn medische testen af te leggen en lijkt daarmee voor de Vereniging te kiezen boven een avontuur in de Engelse Championship. (Lees meer)

KV Kortrijk heeft nog een middenvelder beet: Sloveens jeugdinternational

KV Kortrijk heeft in de laatste dagen van de mercato nog een versterking voor het middenveld beet. De West-Vlaamse club haalt de 21-jarige Rok Storman naar het Guldensporenstadion. De Sloveen komt op huurbasis over van Karvina, waarbij KV Kortrijk ook een aankoopoptie heeft bedongen. (Lees meer)

Eindelijk die transfer, maar Lucas Stassin moest belangrijke toegeving doen

Lucas Stassin lijkt na meer dan een jaar wachten eindelijk zijn zin te krijgen. De 21-jarige Belgische aanvaller staat op het punt om Saint-Étienne te verlaten en een nieuwe stap in zijn carrière te zetten. Stassin trekt naar Sevilla FC, waar hij op huurbasis aan de slag gaat met een aankoopoptie. (Lees meer)

Anderlecht heeft ook nog verdediger op het oog (die niet echt staat te springen om te komen)

Anderlecht heeft ook nog verdediger op het oog (die niet echt staat te springen om te komen)

Anderlecht heeft zijn huiswerk op de transfermarkt nog niet helemaal af. Hoewel de Brusselaars de voorbije weken flink hebben geïnvesteerd in hun kern, blijft er één positie waar de spoeling bijzonder dun is: centraal achterin. De interesse in Arnau Comas past dan ook perfect in dat plaatje. (Lees meer)

Volgende versterking Antwerp is onderweg: eentje die ze goed kunnen gebruiken

Volgende versterking Antwerp is onderweg: eentje die ze goed kunnen gebruiken

Antwerp staat op het punt om zich in de laatste uren van de transferperiode te versterken met Bahmed Deuff. De 20-jarige middenvelder van FC Nantes wordt volgens Franse bronnen verwacht op de Bosuil en moet Antwerp extra mogelijkheden geven op het middenveld. Het zou gaan om een huurdeal met een aankoopoptie van ongeveer twee miljoen euro. (Lees meer)

De transfergeruchten, het laatste transfernieuws en officiële transfers vliegen ons om de oren. Bij Voetbalkrant zetten wij alles voor u op een rijtje zodat u tijdens deze mercato niets hoeft te missen!

Reageer
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief

Meer nieuws

Stevige sancties: Bondsparket wil Cissé (Gent) zwaarder straffen dan Forbs (Club Brugge)

Stevige sancties: Bondsparket wil Cissé (Gent) zwaarder straffen dan Forbs (Club Brugge)

14:30
1
BREAKING: Ambitieus KV Kortrijk shopt nu ook bij ... RSC Anderlecht

BREAKING: Ambitieus KV Kortrijk shopt nu ook bij ... RSC Anderlecht

14:15
5
Zulte Waregem duwt door voor overbodige Club Brugge-middenvelder

Zulte Waregem duwt door voor overbodige Club Brugge-middenvelder

14:00
UPDATE: West Ham zet deal met Faes 'on hold': verdediger kijkt naar andere opties

UPDATE: West Ham zet deal met Faes 'on hold': verdediger kijkt naar andere opties

13:41
16
Anderlecht denkt aan (logische?) Rode Duivel na vertrek van N’Diaye: gesprekken lopen

Anderlecht denkt aan (logische?) Rode Duivel na vertrek van N’Diaye: gesprekken lopen

13:40
6
Bocht van 180 graden: Genkie trekt plots naar ... Duitsland

Bocht van 180 graden: Genkie trekt plots naar ... Duitsland

13:30
Beerschot stuurt jong talent naar de buren: meer speelminuten moeten ontwikkeling versnellen

Beerschot stuurt jong talent naar de buren: meer speelminuten moeten ontwikkeling versnellen

13:10
DONE DEAL: Genk slaat hard toe en plukt verdediger weg bij rechstreekse concurrent

DONE DEAL: Genk slaat hard toe en plukt verdediger weg bij rechstreekse concurrent

13:00
3
DONE DEAL: KRC Genk speelt sterkhouder kwijt

DONE DEAL: KRC Genk speelt sterkhouder kwijt

12:20
1
Van Antwerp naar de Europese top, maar Vermeeren vindt nergens rust: alweer een transfer in de maak

Van Antwerp naar de Europese top, maar Vermeeren vindt nergens rust: alweer een transfer in de maak

12:00
3
Union doet het weer: speler uit de Duitse vierde klasse lijkt onderweg

Union doet het weer: speler uit de Duitse vierde klasse lijkt onderweg

11:30
UPDATE: Anderlecht pakt door: nieuwe middenvelder legt medische testen af

UPDATE: Anderlecht pakt door: nieuwe middenvelder legt medische testen af

11:03
14
Club Brugge moet brandjes blussen: er zijn er een paar gefrustreerd

Club Brugge moet brandjes blussen: er zijn er een paar gefrustreerd

11:00
6
Vorig jaar nog titularis, nu vooral bankzitter: Cercle-doelman vindt onderdak in Nederland

Vorig jaar nog titularis, nu vooral bankzitter: Cercle-doelman vindt onderdak in Nederland

10:40
2
Union heeft groot probleem: Leuven verbiedt Europese thuismatch aan den Dreef

Union heeft groot probleem: Leuven verbiedt Europese thuismatch aan den Dreef

09:59
57
KV Mechelen moet opletten met Benito Raman: "Hoop dat dit voorval niet blijft hangen"

KV Mechelen moet opletten met Benito Raman: "Hoop dat dit voorval niet blijft hangen"

10:15
5
Cercle Brugge troeft Blackburn Rovers af en haalt Nigeriaanse winger uit Portugal

Cercle Brugge troeft Blackburn Rovers af en haalt Nigeriaanse winger uit Portugal

09:30
2
Na 25 jaar is het eindelijk zover: Lommel maakt zich op voor historische avond tegen Club Brugge

Na 25 jaar is het eindelijk zover: Lommel maakt zich op voor historische avond tegen Club Brugge

09:15
1
Veelbesproken rode kaart krijgt gevolgen: Lierse accepteert straf voor sterkhouder

Veelbesproken rode kaart krijgt gevolgen: Lierse accepteert straf voor sterkhouder

08:50
KV Kortrijk heeft nog een middenvelder beet: Sloveens jeugdinternational

KV Kortrijk heeft nog een middenvelder beet: Sloveens jeugdinternational

08:50
Eindelijk die transfer, maar Lucas Stassin moest belangrijke toegeving doen

Eindelijk die transfer, maar Lucas Stassin moest belangrijke toegeving doen

08:30
1
Anderlecht heeft ook nog verdediger op het oog (die niet echt staat te springen om te komen)

Anderlecht heeft ook nog verdediger op het oog (die niet echt staat te springen om te komen)

08:00
Volgende versterking Antwerp is onderweg: eentje die ze goed kunnen gebruiken

Volgende versterking Antwerp is onderweg: eentje die ze goed kunnen gebruiken

07:20
6
‘Gigantische vrees voor Club Brugge: transferprijs van deze speler kan in elkaar storten’

‘Gigantische vrees voor Club Brugge: transferprijs van deze speler kan in elkaar storten’

06:45
9
Ivan Leko schiet (opnieuw) met scherp op eigen ploeg en laat er weinig van heel

Ivan Leko schiet (opnieuw) met scherp op eigen ploeg en laat er weinig van heel

06:00
3
🎥 📷 Fans KAA Gent maken indruk op Burgess: "Iets speciaals neerzetten"

🎥 📷 Fans KAA Gent maken indruk op Burgess: "Iets speciaals neerzetten"

23:30
4
"Geen echte vakantie genomen": sterkhouder van de Rouches vertelt zijn verhaal Interview

"Geen echte vakantie genomen": sterkhouder van de Rouches vertelt zijn verhaal

22:45
2
Anderlecht krijgt harde realitycheck tegen Union: ook deze dure aanwinst ligt onder vuur

Anderlecht krijgt harde realitycheck tegen Union: ook deze dure aanwinst ligt onder vuur

22:00
11
Live. Transfernieuws 31/8: OFFICIEEL RSC Anderlecht neemt afscheid van speler

Live. Transfernieuws 31/8: OFFICIEEL RSC Anderlecht neemt afscheid van speler

21:40
1
📷 Kassa rinkelt opnieuw in Genk: financiële meevaller voor Limburgers

📷 Kassa rinkelt opnieuw in Genk: financiële meevaller voor Limburgers

21:20
‘Standard heeft oplossing gevonden voor aanvaller Timothé Nkada’

‘Standard heeft oplossing gevonden voor aanvaller Timothé Nkada’

21:00
2
📷 ‘Akkoord is er: nieuwe speler voor RSC Anderlecht heeft stevig prijskaartje’

📷 ‘Akkoord is er: nieuwe speler voor RSC Anderlecht heeft stevig prijskaartje’

20:30
16
Hein Vanhaezebrouck spreekt klare taal over Man van de Match in KAA Gent-Club Brugge

Hein Vanhaezebrouck spreekt klare taal over Man van de Match in KAA Gent-Club Brugge

20:00
Heuglijk nieuws bij de VRT: Sporza-gezicht verwacht eerste kindje De derde helft

Heuglijk nieuws bij de VRT: Sporza-gezicht verwacht eerste kindje

19:30
8
‘KAA Gent heeft oplossing voor Max Dean: dit is de transfersom’

‘KAA Gent heeft oplossing voor Max Dean: dit is de transfersom’

19:10
6
Anderlecht breekt mogelijk clubrecord, maar het verleden waarschuwt meteen

Anderlecht breekt mogelijk clubrecord, maar het verleden waarschuwt meteen

19:00
5

Meer nieuws

Populairste artikels

Jupiler Pro League

 Speeldag 3
Standard Standard 2-0 La Louvière La Louvière
Zulte Waregem Zulte Waregem 4-0 SK Beveren SK Beveren
Charleroi Charleroi 2-0 KV Mechelen KV Mechelen
Antwerp Antwerp 4-4 KRC Genk KRC Genk
Lommel SK Lommel SK 4-0 Westerlo Westerlo
Club Brugge Club Brugge 1-0 Cercle Brugge Cercle Brugge
STVV STVV 02/09 Union SG Union SG
KAA Gent KAA Gent 03/09 OH Leuven OH Leuven
Anderlecht Anderlecht 03/09 KV Kortrijk KV Kortrijk

Nieuwste reacties

TRIKKE TRIKKE over Anderlecht denkt aan (logische?) Rode Duivel na vertrek van N’Diaye: gesprekken lopen Thoma888 Thoma888 over PRIMEUR: KRC Genk schakelt bliksemsnel en heeft verrassende vervanger El Ouahdi beet Iveske#free#shaky&co Iveske#free#shaky&co over Santi Garcia nog naar Anderlecht? Dit is wat er gisterenavond nog gebeurde Wesl Wesl over Stevige sancties: Bondsparket wil Cissé (Gent) zwaarder straffen dan Forbs (Club Brugge) Colfan13-3530-155-13 Colfan13-3530-155-13 over Union heeft groot probleem: Leuven verbiedt Europese thuismatch aan den Dreef E. Stoefs E. Stoefs over UPDATE: West Ham zat deal met Faes 'on hold': verdediger kijkt naar andere opties TRIKKE TRIKKE over BREAKING: Ambitieus KV Kortrijk shopt nu ook bij ... RSC Anderlecht rinus michels rinus michels over Anderlecht krijgt harde realitycheck tegen Union: ook deze dure aanwinst ligt onder vuur FCB vo altijd FCB vo altijd over Matchwinnaar Cissé pakt ook rood: dit heeft coach De Mil erover te zeggen S-Side S-Side over Van Antwerp naar de Europese top, maar Vermeeren vindt nergens rust: alweer een transfer in de maak Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2026 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved